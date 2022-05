Van het gas af: Dit zijn de voor én nadelen van koken op inductie

Nederland wil van het gas af, het liefst dit jaar nog. Hoe kun je je daar goed op voorbereiden? Veel consumenten gebruiken nog gas om op te koken. Er zijn echter veel alternatieven om naar over te stappen, zoals inductie. Maar hoe werkt dit eigenlijk? En is bijvoorbeeld een keramische kookplaat niet net zo goed? Uli Zeitler, hoogleraar halfgeleiders en nanostructuren in het laboratorium voor hoge magneetvelden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, legt ons meer uit over de werking van inductie.