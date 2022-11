Alles wat er in 2023 verandert aan de basisverzekering Vandaag • leestijd 4 minuten • 41893 keer bekeken • bewaren

Het einde van het jaar betekent ook nieuwe zorgpremies, nadenken over een eventuele nieuwe zorgverzekeraar en uitzoeken op welke basiszorg je kunt rekenen volgend jaar. Op 12 november, en in sommige gevallen al eerder, hebben alle zorgverzekeraars hun nieuwe (en hogere) zorgpremies bekendgemaakt. Ook de basisverzekering verandert. Op Prinsjesdag heeft de overheid bekendgemaakt welke wijzigingen we daarin kunnen verwachten. En aangezien het nogal taaie stof kan zijn, hebben wij ze voor je op een rijtje gezet.

De basisverzekering is voor iedereen verplicht om te hebben. Tot je achttiende is deze verzekering gratis, maar daarna moet je er toch echt voor gaan betalen. De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Welke veranderingen er staan te gebeuren in het nieuwe jaar lees je hieronder.

Zorgpremies stijgen in 2023

Misschien wel het meest besproken thema van deze periode van het jaar zijn de zorgpremies. De afgelopen jaren zijn deze premies telkens gestegen, mede dankzij hogere zorg- en salariskosten en inflatie.

Ook dit jaar werd op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de zorgpremies stijgen. Op 12 november was de uiterlijke datum waarop alle zorgverzekeraars hun nieuwe premies mochten presenteren. Je kunt hier bekijken met hoeveel procent jouw zorgpremie volgend jaar stijgt.

Consumentenbond: Wees alert op kloonpolissen

De Consumentenbond heeft verzekerden recentelijk gewaarschuwd om alert te zijn op kloonpolissen. Een verzekeraar biedt dan polissen aan met vrijwel dezelfde dekking en voorwaarden, maar met een andere prijs. Per maand kan dit tientallen euro’s schelen. Probeer je dus goed in te lezen om een weloverwogen keuze te maken.

Zorgtoeslag stijgt mee met de premies

Om de lage- en middeninkomens tegemoet te kunnen komen bij het betalen van de zorgverzekering is de zorgtoeslag in het leven geroepen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen.

Om de premiestijging te compenseren, gaat de zorgtoeslag met 35 euro per maand omhoog naar maximaal 154 euro per maand.

Eigen risico en eigen bijdrage blijven gelijk

Dan is er nog het eigen risico; een bedrag dat je zelf betaalt op het moment dat er zorgkosten worden gemaakt die in de basisverzekering vallen. Pas op het moment dat je zorgkosten maakt die boven dit bedrag uitstijgen, gaat de verzekeraar over tot vergoeding. Voor de huisartsenzorg hoeft geen eigen risico betaald te worden.

Het eigen risico is voor 2023 vastgesteld op 385 euro en is dus gelijk gebleven.

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaal je daarnaast standaard een eigen bijdrage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehoortoestellen. De eigen bijdrage blijft met 250 euro gelijk. Je kunt hier precies zien waar de eigen bijdrage voor geldt en hoe hoog het bedrag is.

Consumentenbond waarschuwt voor verhogen eigen risico

Veel huishoudens hebben momenteel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kan dan aanlokkelijk zijn om een hoger eigen risico te kiezen in ruil voor premiekorting. Sandra Molenaar, algemeen directeur van de Consumentenbond, waarschuwde daar recentelijk voor.

“Het kan aantrekkelijk lijken, maar als er dan wél zorg nodig is, zijn er twee onwenselijke scenario’s: of je hebt een hoge rekening, of je mijdt de zorg om kosten te ontwijken.” Ze benadrukt dat het voor consumenten met een kleine beurs of financiële problemen dus niet verstandig is om voor deze optie te kiezen.

Naast de grote thema’s zoals de zorgpremie, eigen risico en zorgtoeslag, zijn er nog vier grote wijzigingen in het basispakket:

- De grootste verandering dit jaar is dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering komt te vervallen. De collectieve zorgverzekering is een vorm van verzekering die je afsluit met een grote groep mensen zoals werknemers van een bedrijf. De korting die je hier normaal mee kon vergaren, vervalt dus. De korting op de aanvullende (tandarts)verzekeringen blijft wel van kracht.

- Verder worden geneesmiddelen met vitamine D vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed. Ook voor combinatieproducten die de werkzame stoffen colecalciferol en calcifediol bevatten, ontvang je geen vergoeding meer.

- Voor zwangere vrouwen bestaat er de combinatietest. Hiermee kan de kans berekend worden op de aanwezigheid van het syndroom van Down bij het embryo. Ook deze test zal vanaf 2023 niet meer vergoed worden via de zorgverzekering.

- Naast de combinatietest is sinds 2017 ook de niet-invasie prenatale test (NIPT) beschikbaar voor zwangeren. Met deze test kan via het bloed worden gekeken of er aanwijzingen zijn dat het kind het Down-, Edwards- of Pataussyndroom heeft, en hij is betrouwbaarder dan de combinatietest. Voor iedereen met een medische indicatie, als je bijvoorbeeld al eerder een kind met een aangeboren afwijking hebt gebaard, wordt de NIPT gratis.

Naast deze grote wijzigingen veranderen er nog een aantal zaken:

- De maximale vergoeding voor haarwerken daalt van 457,50 euro naar 454,50 euro

- Voor het gebruik van een medicijnrol betaal je voortaan een vaste vergoeding in het abonnementsbedrag en niet meer een bedrag per geneesmiddel.

- De eigen bijdrage voor orthopedisch en allergeenvrije schoenen stijgt tot 16 jaar van 62 naar 63 euro en van 124 naar 126 euro vanaf 16 jaar.

- De eigen bijdrage voor kraamzorg wordt 4,80 euro per uur in plaats van 4,70 euro per uur.

- Wat betreft zittend ziekenvervoer veranderen een aantal zaken. De eigen bijdrage wordt verhoogd van 111 euro naar 113 euro. De maximale vergoeding voor logeerkosten als er geen vervoer beschikbaar is, wordt ook verhoogd van 77,50 euro naar 82 euro. Voor eigen vervoer ontvang je daarnaast 0,37 euro per kilometer aan compensatie in plaats van 0,32 euro, en voor niet gecontracteerd taxivervoer wordt 0,90 euro per kilometer gehanteerd in plaats van 0,85 euro.

- Het percentage dat je aan compensatie ontvangt bij een zorgaanbieder zonder contract is aangepast. Je kunt in je verzekeringsvoorwaarden terugvinden welk percentage op jou van toepassing is.

- De mensen die na het hebben van COVID-19 langdurig last hebben van ernstige klachten kunnen onder voorwaarden aanspraak doen op een vergoeding van paramedische herstelzorg. De regeling wordt verlengd tot 1 augustus 2023.

- Heb je diabetes én een verhoogd risico op voetulcus (een diepe ontsteking aan de voet)? Dan krijg je voortaan preventieve voetzorg. Je krijgt deze zorg ook vergoed als je door andere aandoeningen of een medische behadeling een verhoogd risico op voetulcus hebt.

Ben je benieuwd naar alles wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Bij Zorginstituut Nederland vind je een overzicht.