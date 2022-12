Besparen op stroom? Verminder het verbruik van je koelkast met deze tips Vandaag • leestijd 4 minuten • 11929 keer bekeken • bewaren

De koelkast is in veel huishoudens een van de grootste stroomvreters. Op zich niet raar, want het apparaat doet 365 dagen per jaar z’n best om je eten en drinken koel te houden. Met een aantal praktische tips kun jij het stroomverbruik terugdringen en geld besparen. En heb je een oude koelkast thuis staan? Dan is die vervangen door een nieuw, energiezuinig exemplaar misschien wel beter voor je portemonnee.

Een koelkast, vriezer of koelvriescombinatie heeft als belangrijkste taak koelen en dat is een energieslurpend karwei. Een koelkast van gemiddelde omvang verbruikt jaarlijks zo’n 200 kWh (kilowattuur). Tegen de huidige stroomtarieven kom je daarmee op jaarbasis ruimschoots boven de 100 euro uit. Grotere koel- en/of vriesapparaten zijn vaak nog duurder in stroomverbruik.

Vervang een onzuinige koelkast door een met energielabel A of B

Heb je een apparaat in huis staan dat tien jaar of ouder is? Dan kun je overwegen om deze eens te vervangen door een nieuw exemplaar. Let er wel op of die nieuwe energiezuinig is. Dat kun je aflezen aan het energielabel dat verplicht is bij koelkasten. Het label A (donkergroen) laat zien dat de koelkast heel zuinig omgaat met energie. Draagt het apparaat label G (donkerrood)? Dan is deze het minst zuinig.

Naast de energieklasse (A t/m G) lees je op het label ook het energieverbruik in kWh (per jaar). Zo kun je het verbruik van verschillende koelkasten eenvoudig met elkaar vergelijken.Tekst gaat verder onder de afbeelding.

© beeld: Milieu Centraal

Tot maart 2021 zagen de energielabels er overigens anders uit, van A+++ tot D. Omdat die plusjes voor veel mensen erg onduidelijk waren, is men daarmee gestopt.

Een zuinig model verdient zichzelf terug

Een moderne koelvriescombinatie met bijvoorbeeld energielabel B gebruikt zo’n 120 kWh per jaar aan stroom. Een exemplaar met het onzuinige label E gebruikt 230 kWh. Dat is bijna twee keer zoveel. Over meerdere jaren uitgesmeerd, verdient een zuinige koelkast met het label A of B zichzelf dus terug.

Pas op voor een warme koelkast

Waar je de koelkast plaatst in huis maakt nogal wat uit voor het stroomverbruik. Ga maar na: staat deze voor een raam in de zon? Pal naast de (centrale) verwarming, of naast je fornuis? Bedenk dan dat de warmte ook afstraalt op je koelkast en dat deze extra hard moet werken. En dat kost stroom, uiteraard.

Let er ook op dat je vrijstaande koelkast niet te dicht tegen de muur staat. Houd zeker tien centimeter afstand aan. Dan kan de warme lucht die het apparaat uitstraalt via het rooster (meestal aan de achterkant) goed worden afgevoerd. Heb je de koelkast dicht tegen de muur gezet? Dan kan de warmte niet goed weg, warmt het apparaat op en gaat het meer stroom verbruiken.

Houd het rooster stofvrij

We noemden al even het rooster van je koelkast. Dit staat meestal uit het zicht en kan na verloop van tijd flink wat stof vangen. Hierdoor kan je stroomgebruik stijgen, omdat de warmte door het stof wordt vastgehouden. Trek dus regelmatig even de koelkast van de kant om de achterkant stofvrij te maken. Stof op het rooster vergroot ook het brandgevaar. Een extra reden dus om je koelkast of vriezer stofvrij te houden.

Doe de deur zo kort mogelijk open

Houd er rekening mee dat je koelkast koude lucht kwijtraakt als je deur opendoet. Laat je die lang openstaan? Dan stroomt er lucht op kamertemperatuur naar binnen. Die moet weer gekoeld worden en dat kost extra koelkracht. Probeer dus om de deur telkens zo kort mogelijk te openen.

Laat etenswaren eerst goed afkoelen

Nog een tip om energie te besparen. Heb je restjes van de avondmaaltijd over, of net een taart of soep gemaakt? Wacht met het in de koelkast zetten totdat de etenswaren helemaal zijn afgekoeld. Een lauwe pan soep op koelkasttemperatuur (4 à 5 graden) krijgen, kost flink wat stroom.

Heb je een tweede koelkast in huis staan? Vraag jezelf dan af of die echt noodzakelijk is. Deze wegdoen kan je aan stroom al gauw ruim 100 euro per jaar schelen.

Ga je op vakantie of ben je lange tijd weg, en is je koelkast toch al bijna leeg? Zet ‘m dan uit. Dat scheelt ook weer in verbruik.

Houd de rubberen randen van de deur in de gaten

Een koelkastdeur is uitgerust met een rubberen rand. Deze vormt de belangrijke barrière tussen de koude binnenruimte en warme lucht erbuiten. Controleer regelmatig of het rubber nog goed aansluit. Kleine openingen kunnen al voor een flinke stijging in stroomverbruik zorgen, omdat de koelkast extra hard moet werken. Is het rubber versleten? Dan kun je deze vervangen. Houd de deurrubbers ook goed schoon, zodat ze optimaal blijven afsluiten.

Tot besluit: ontdooi regelmatig

Heb je een koelkast die niet automatisch ontdooit? Ontdooi het apparaat dan zelf met enige regelmaat. Heeft zich een ijsplaat gevormd op de achterwand of is in de vriezer een ijslaag ontstaan? Dan ben je eigenlijk al aan de late kant. De koelkast koelt veel minder efficiënt door de laag ijs en verbruikt meer stroom.

Nieuwe apparaten hebben vaak een no-frost-systeem. Dat neemt je het ontdooiwerk uit handen.