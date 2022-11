Baking soda als wondermiddel? Achttien dingen die je ermee kunt Vandaag • leestijd 5 minuten • 19783 keer bekeken • bewaren

Je zult er vast weleens van gehoord hebben: baking soda. Voor de meesten zal dit bekend staan als een poeder om mee te bakken. Maar, dat is zeker niet het enige waar dit middel goed voor is. Het is misschien wel het meest veelzijdige product dat er te vinden is in de supermarkt en ook nog eens goedkoop. Van bakken tot schoonmaken tot persoonlijke verzorging; wij zetten achttien manieren waarop je baking soda in kunt zetten voor je op een rij.

Baking soda, ook wel natriumbicarbonaat of zuiveringszout genoemd, is een mineraal dat van nature voorkomt in gesteenten. Het heeft tal van toepassingen en is ook nog eens niet duur. Een pond is al voor zo'n 1,70 euro te verkrijgen in de supermarkt. Het is daarom hét ideale product om altijd in huis te hebben.

Wat is baking soda?

Baking soda is dus een natriumcarbonaat en volledig natuurlijk. Om baking soda zijn werk te laten doen, moet het in contact komen met zuur zoals azijn of citroenrasp. Het contact met het zuur laat het koolzuur in de soda vrijkomen. Hierdoor gaat het bruisen.

Dit effect maakt dat het uitermate geschikt is om mee te bakken; het vrijgekomen koolzuur zorgt er namelijk voor dat je beslag of deeg gaat rijzen. Maar, je kunt het ook goed gebruiken om mee schoon te maken. Baking soda heeft namelijk een bindend effect; vieze geurtjes kunnen zich hierdoor aan het zuiveringszout hechten.

Zijn bakpoeder, soda en baking soda niet gewoon hetzelfde?

Bakpoeder, soda en baking soda zijn drie verschillende producten die op het eerste gezicht eenzelfde werking lijken te hebben. Dat is echter niet het geval.

Normale soda, ook wel natriumcarbonaat, is niet natuurlijk, maar een chemische stof die wordt geproduceerd. Het kan echt alleen gebruikt worden om mee schoon te maken.

Bakpoeder bestaat uit zowel een carbonaat als zuur en zorgt ervoor dat je deeg of beslag goed rijst. Het is echter minder sterk dan baking soda en kan niet als schoonmaakmiddel gebruikt worden.

Achttien handige tips om baking soda te gebruiken:

Nu je weet wat baking soda precies is, ben je wellicht benieuwd naar wat je er dan allemaal mee kunt. We zetten achttien opties voor je op een rij:

Stinkt de afvoer van je douche of gootsteen? Gooi één koffiekop baking soda in de afvoer en giet er één koffiekop azijn overheen. Laat dit een paar uur intrekken en giet er vervolgens kokend water overheen. Alle vieze geurtjes zijn binnen een mum van tijd verdwenen. Kunnen je tandenborstels wel een opfrisbeurt gebruiken? Meng een deel water met eenzelfde deel baking soda en laat de tandenborstels hier een nacht in weken. Spoel ze de volgende morgen goed af en ze zijn weer brandschoon. (Deze tip kan ook toegepast worden op vieze (make-up) kwasten) Het probleem van een stinkende snijplank kan perfect opgelost worden met wat baking soda. Strooi het poeder op je plank, snijd een citroen doormidden en schrob de plank met de helft van de citroen. Spoel hem hierna goed af en je snijplank ruikt weer heerlijk. Een handige tip voor in de winter; het poeder kan goed gebruikt worden om de stoep ijsvrij mee te houden. Zijn de voegen in de badkamer vies of beschimmeld? Gebruik een schuurspons, water en baking soda om de voegen weer helemaal schoon te krijgen. Let op: niet gebruiken op marmer, aluminium of poreuze gesteenten. Het middel kan ook heel goed gebruikt worden om vieze geurtjes uit kleding te krijgen. Voeg een kopje van het poeder toe aan je wasmiddel en was je kleding zoals je dat normaal zou doen. Hierna ruikt het weer als nieuw. Ook stinkende schoenen kunnen aangepakt worden; strooi wat van het zuiveringszout in je schoenen, laat het een paar uur intrekken en gooi het eruit als je ze gaat dragen. Van vieze geurtjes is geen sprake meer. Heb je vieze, aangekoekte pannen of een stinkende airfryer? Gebruik wat baking soda, water en eventueel azijn om deze weer helemaal schoon te poetsen. Een schuurspons is hiervoor niet aan te raden want die laat krassen achter in je pannen. Stinkt je bank, matras of autobekleding? Strooi het poeder op de stof en laat het een paar uur inwerken. Hierna kun je het makkelijk weer verwijderen met de stofzuiger. Het zuiveringszout kan daarnaast perfect worden gebruikt om stickers mee te verwijderen. Meng een deel van het middel met eenzelfde deel water, gebruik een borsteltje om de stickerrestanten mee in te wrijven en neem het af met een vochtige doek. Niemand zal ooit nog weten dat er een sticker heeft gezeten. Baking soda werkt als een razende tegen onkruid. Aangezien het een natuurlijk product is, kan het volledig veilig worden gebruikt en brengt het geen schade toe aan het milieu. Strooi het tussen de tegels om te zorgen dat onkruid niet meer terug groeit. Het zuiveringszout kan daarnaast ook gebruikt worden als shampoo en/of deodorant. Met de hoge prijzen van het moment kan dat zeker geen kwaad. Om het middel als shampoo te gebruiken kun je één eetlepel toevoegen aan een kopje water. Masseer het door je haar heen en spoel het na een minuut weer uit. Om het als deodorant te gebruiken kun je dit recept volgen. Heb je last van een stinkende prullenbank of koelkast? In het geval van de prullenbak werkt het om het poeder op de bodem te strooien. Zo krijgt het de kans vieze geurtjes op te nemen. In het geval van een stinkende koelkast kun je een open pak baking soda in de koelkast zetten. Verwissel het pak vervolgens eens per maand. Het gebruikte pak kan weer ingezet worden om de wc mee schoon te maken. Want net zoals de afvoer van de gootsteen kan ook de wc goed schoon gemaakt worden met dit product. Gooi een kopje baking soda in het toilet en giet er een kopje azijn overheen. Laat het goed intrekken en schrob daarna goed schoon met een borstel. Trek het toilet door en hij is weer stralend schoon. Wil je er zeker van zijn dat je groenten en fruit goed schoon zijn? Was het dan grondig met wat van het zuiveringszout en spoel het daarna af. Zit je lievelings mok vol met aanslag van koffie of thee? Maak het schoon met wat baking soda en water en de aanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nog een vervelend probleem dat kan worden aangepakt met dit product: bloedvlekken. Meng drie eetlepels van de soda in een teiltje met water en laat het betreffende kledingstuk hier een paar uur in weken en was het daarna uit. De bloedvlekken verschijnen als sneeuw voor de zon. Heb je een kat? Door een beetje van het product onderin de kattenbak te strooien voordat je er kattengrit in legt, neutraliseer je alle geurtjes.

Bron: Hetkanwel.nl/Rutger Bakt