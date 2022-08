Politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc: "Bestaande webshops worden nagemaakt" 01-08-2022 • leestijd 4 minuten • 146726 keer bekeken • bewaren

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie signaleert de laatste tijd een nieuwe trend in de wereld van online oplichting. Oplichters imiteren steeds vaker bestaande webshops en zetten om de haverklap nep-webshops online waarop ze de namen, logo's en soms zelfs de adresgegevens van échte webshops misbruiken. Zo hopen ze vertrouwen te wekken. Klanten zijn hun geld kwijt en krijgen bestellingen nooit geleverd.

Deze vorm van internetoplichting kun je met een beetje inbeeldingsvermogen beschouwen als een variant van spoofing. Door het misbruiken van bestaande bedrijfsnamen en -logo's meten oplichters zich immers de identiteit van de getroffen webshops aan.

Deze oplichtingstruc bestaat natuurlijk al langer, maar de politie constateert de afgelopen maand een opvallende stijging wat dit soort nep-webshops betreft.

In de afbeelding boven dit artikel zie je een voorbeeld van zo'n nep-webshop. Deze malafide vervalsing doet zich voor als de webshop van elektronicaketen Expert, maar de domeinnaam Expertoutlet.nl is in werkelijkheid van oplichters. Voor deze webshop heeft de politie op vrijdag 29 juli 2022 gewaarschuwd: klanten krijgen geen enkele bestelling geleverd en zijn hun geld kwijt.

Hoe gaat deze vorm van oplichting in zijn werk?

Malafide handelspartijen zetten een website op die qua naam en uiterlijk erg veel lijkt op de website van een gerenommeerd en bekend bedrijf, vaak grote(re) webshops. Ze misbruiken het KvK-nummer, btw-nummer en de contactgegevens van het bonafide bedrijf.

Door de vertrouwde 'look and feel' raken sommige consumenten in de veronderstelling dat zij een product kopen bij een legitieme partij. Uiteraard is dit niet het geval, al kom je daar pas achter als het te laat is.

Je kunt vaak alleen maar betalen via iDEAL, en het geld gaat doorgaans naar een buitenlands rekeningnummer. De oplichters achter dit soort nep-webshops zitten vermoedelijk niet eens in Nederland, ook al wordt die indruk gewekt. Als er geen andere betaalmogelijkheden worden geboden, is dat reden om je eens stevig achter de oren te krabben en te overwegen of het niet beter is om in het geheel af te zien van het plaatsen van een bestelling.

Beperkt aanbod, verdacht lage prijzen

Waar je wél op kunt letten, zijn zaken als de prijzen en de variëteit van het aanbod. Sommige nep-webshops hebben een uitgebreid assortiment, maar veel van dit soort namaaksites plaatsen doorgaans slechts enkele artikelen.

Zijn er in een webshop bijvoorbeeld slechts tien artikelen te koop? Dan is de kans levensgroot dat je niet met een bekende, bona fide handelspartij van doen hebt, ook al worden zaken als logo's, contactgegevens en bedrijfsnamen van bestaande webshops misbruikt.

Dan de prijs. Dergelijke webshops hopen vaak misbruik te maken van de hebberigheid van potentiële slachtoffers. Om die reden wordt het – niet-bestaande – aanbod regelmatig voorzien van prijzen die in alle redelijkheid écht te laag zijn.

De politie noemt een loungebank met een prijs van 79 euro als voorbeeld, net als een Big Green Egg-barbecue voor 129 euro, terwijl deze in werkelijkheid een cataloguswaarde van circa 1500 euro heeft. Tsja. Dat kan natuurlijk onmogelijk kloppen, dat is simpelweg te mooi om waar te kunnen zijn.

Ook Kassa waarschuwde onlangs voor dit soort valse webshops. Hieronder twee voorbeelden. Het artikel gaat verder na onderstaande links.

Waar kun je nog meer op letten?

Allereerst is het verstandig om nooit zomaar via Facebook te kopen. Iets kopen via links die als gesponsorde Facebookadvertenties onder de aandacht worden gebracht, leidt niet zelden tot enorme teleurstellingen, zeker als je er klakkeloos op vertrouwt dat een webshop die op Facebook adverteert automatisch te vertrouwen is.

Of je gaat in zee met dropshippers en betaalt vervolgens véél te veel voor waardeloze rommel die je op eigen kosten naar China terug moet sturen, wil je in aanmerking komen voor een terugbetaling. Maar de kans is ook aanwezig dat je bij een malafide webshop belandt en je helemaal niks geleverd krijgt.

De domeinnaam van een website zegt niet altijd iets over de betrouwbaarheid. In de voorbeelden hierboven was bijvoorbeeld sprake van Wehkamp-deals.nl en Grouponbenelux.nl. De namen 'Wehkamp' en 'Groupon' worden weliswaar gebruikt, toch zijn deze sites geen eigendom van deze bedrijven.

Soms worden er héle kleine, subtiele wijzigingen in de domeinnaam aangebracht. In het geval van GrouponbeneIux.nl is het in theorie mogelijk om de 'l' uit 'lux' te vervangen door een hoofdletter 'i'. Het verschil is nauwelijks waarneembaar. Deze vorm van 'domeinnaamkaping' staat bekend als typosquatting.

Daarnaast loont het om recensies te lezen. Google gewoon op '[url website] + ervaringen' (met andere woorden, 'Grouponbenelux.nl ervaringen') en kijk of je iets vindt. Op sites als TrustPilot vind je doorgaans veel informatie over gevestigde, bestaande webshops, óók als klanten ontevreden zijn. Vind je helemaal geen recensies? Nou, goed, alle webshops moeten ergens beginnen, maar dan kan er desalniettemin op wijzen dat je met een malafide webshop van doen hebt.

Controleer ook hoe lang een domeinnaam online staat. Voor domeinnamen eindigend op .nl kun je terecht bij SIDN, zij hebben een zoekmachine voor domeinnamen. Typ de url in en je tovert in een handomdraai wat informatie tevoorschijn, zoals wie de houder van de domeinnaam is en wanneer de domeinnaam is geregistreerd. Is dat zeer kort geleden, en is er niks over de eigenaar bekend? Dan is het opletten geblazen.

Voor domeinnamen eindigend op andere extensies kun je gebruik maken van de Whois Lookup van DomainTools. Dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe: voer de url in en je krijgt gedetailleerde informatie te zien.

En tot slot: gebruik je gezond verstand en houd er rekening mee dat zaken die te mooi zijn om waar te kunnen zijn, in praktisch alle gevallen simpelweg niet kunnen kloppen.