Deze 10 groenten hoef je níet in de koelkast te bewaren

Zit je koelkast vaak stampvol? Misschien kun je wel wat ruimte scheppen door een aantal producten eruit te laten. Zo horen lang niet alle groenten na aankoop thuis in de koelkast. Wist je bijvoorbeeld dat je deze 10 groenten het beste erbuiten kunt bewaren?

Verrassend veel groenten kun je na aankoop het beste buiten de koelkast een bewaarplekje geven. Zo behouden ze de optimale smaak en gaan ze langer mee dan in een gekoelde omgeving.

1 - Tomaten

Hoe langer tomaten koud worden bewaard, hoe sterker hun smaak en aroma achteruitgaan. Dat hebben onderzoekers van de Wageningen University vastgesteld. Het smaakverlies dat optreedt in de koelkast is zelfs “onomkeerbaar.”

Gekoeld bewaren en daarna even op kamertemperatuur laten komen, heeft dus geen nut. Bewaar verse tomaten daarom buiten de koelkast, op een droge, koele plek.

2- Uien

Uien worden in de koelkast sneller zacht en vatbaar voor bederf. Bewaar ze daarom op een donkere, droge plek.

3 - Aardappelen

Net als uien kunnen aardappelen niet goed tegen de vochtige omgeving van de koelkast. Ze bederven er sneller. Bovendien gaat de smaak achteruit als je ze koud bewaart: het zetmeel in de aardappel wordt omgezet in suiker. Op een droge, donkere en koele plek bewaar je aardappelen het beste.

4 - Zoete aardappelen

Zoete aardappelen (geen familie van de 'normale' aardappel!) bewaar je het beste op een droge, donkere en plek. Dat is dus niet de koelkast, want daar gaan ze juist eerder bederven vanwege het koude en vochtige klimaat.

5 - Komkommer

Komkommers belanden vaak in het groentevak van de koelkast. Maar dat is niet de optimale bewaarplek. Ze drogen er uit, waardoor de schil kwetsbaar wordt en bederf eerder op de loer ligt. Bewaar komkommers op een koele plaats in de keuken of kelder.

Koop je komkommer in een folietje? Laat die er dan nog even om, dan wordt de bewaartijd verlengd.

6 - Paprika

De beste bewaarplek voor een paprika is niet de koelkast. Wel als deze in stukken is gesneden, maar in originele staat kun je die erbuiten bewaren op kamertemperatuur. Heb je er eentje met folie erom? Dan blijft ie nog wat langer vers.

7 - Winterpeen

Rauwe winterpeen en winterwortel bewaar je het beste buiten de koelkast op een koele, droge plek.

8 - Aubergine

Een aubergine bewaar je voor de bereiding het beste buiten de koelkast. Koop je er eentje met folie? Laat die er dan nog even om, om de bewaartijd iets te verlengen.

9 - Courgette

Courgette verliest in de koelkast z'n smaak. Daarom bewaar je die, zolang die niet is aangesneden, buiten de koelkast op een droge plek. Eenmaal aangesneden bewaar je de courgette beter wel in koelkast, met een stukje folie erom.

10 - Pompoen

De pompoen kan lang worden bewaard buiten de koelkast. Heb je er eenmaal een stuk afgesneden, dan is het beste om het restant gekoeld te bewaren.

Wat is 'koel en donker bewaren' precies?

Soms lees je als bewaaradvies ‘koel en donker bewaren.’ Maar daar wordt dan niet de koelkast mee bedoeld. Wat is dan wel een koele en donkere plek?

Je kunt dan denken aan een voorraadkast, of bijvoorbeeld de schuur of garage. De aanbevolen temperatuur ligt dan rond de 15 graden.

Staat er op de verpakking ‘gekoeld bewaren’? Dan hoort het product in de koelkast thuis. De ideale temperatuur in de koelkast is 4 graden Celsius. Zo blijven producten het best bewaard.

De ideale temperatuur in de vriezer is -18 graden Celsius of kouder. Een vriesvakje in de koelkast koelt meestal niet zo hard als een echte vriezer. Houd er daarom rekening mee dat je producten minder lang in een vriesvakje kunt bewaren dan in een vriezer.

Bronnen: Voedingscentrum, Eatthis, Wageningen University

