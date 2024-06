Kijktips voor het weekend: Moedermaffia, The Tattooist of Auschwitz, Blackshore en meer

© RTÉ / BBC

Verder gaan na het weekend herhalingen van Oogappels en Penoza van start bij de NPO, terwijl op Netflix het derde seizoen van Bridgerton ten einde komt.

Hierarchy (vrijdag 07/06, Netflix) Koreaanse dramaserie over een kleine groep leerlingen die op hun middelbare school alles bepalen. De komst van een mysterieuze nieuwe scholier zorgt echter voor een eerste barst in hun ogenschijnlijk ondoordringbare wereld.

The Greatest Showman (vrijdag 07/06, Netflix) Muzikale dramafilm uit 2017, geïnspireerd door het leven van P.T. Barnum (Hugh Jackman), die de ambitie koestert om een ongekende spektakelshow op poten te zetten. Tevens met Michelle Williams en Zac Efron.

Perfect Match S02 (vrijdag 07/06, Netflix) Cross-over van meerdere realityshows die te zien zijn op Netflix, waarbij kandidaten uit datingseries zoals Too Hot to Handle, Love Is Blind en The Ultimatum aan elkaar gekoppeld worden om te kijken of ze bij elkaar passen.

Moedermaffia S02 (vrijdag 07/06, Videoland) Komische dramaserie waarin Daan (Loes Haverkort) wil achterhalen hoe je een perfecte moeder kan zijn. Aan de start van het tweede seizoen is ze onbedoeld zwanger van haar ex (Benja Bruijning). Bekijk de trailer.

The Tattooist of Auschwitz (vrijdag 07/06, SkyShowtime) Waargebeurde miniserie over een joodse gevangene die in Auschwitz nummers op armen moest tatoeëren. In het heden vertelt hij (gespeeld door Harvey Keitel) zijn verhaal aan een journalist. Bekijk de trailer.

Becoming Karl Lagerfeld (vrijdag 07/06, Disney+) Na Christian Dior in The New Look krijgt ook mode-icoon Karl Lagerfeld nu een eigen biografische serie. We zien hoe Lagerfeld (Daniel Brühl) tijdens de jaren zeventig furore maakt in de modewereld van Parijs.

Kajillionaire (zaterdag 08/06, Netflix) Tragikomische misdaadfilm over een gezin bestaande uit oplichters. De dochter (Evan Rachel Wood) ziet hoe haar vader (Richard Jenkins) en moeder (Debra Winger) een buitenstaander (Gina Rodriguez) in hun cirkel toe willen laten.

S.W.A.T. S07 (zondag 09/06, Veronica) Actieserie over de politie-eenheid van ex-marinier Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore uit Criminal Minds). In de première moet hij met zijn team een gevangene van Mexico naar de VS zien te vervoeren. Lees hier meer.

Blackshore (zondag 09/06, BBC First) Ierse misdaadserie van de makers van Smother, over een rechercheur (Lisa Dwan) die met tegenzin terugkeert naar het stadje waar ze opgroeide en vervolgens geconfronteerd wordt met oude trauma's en geheimen. Bekijk de trailer.

Penoza S01 (maandag 10/06, NPO 3) Misdaaddrama waarin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) na de liquidatie van haar man - en topcrimineel - onder druk wordt gezet door de onderwereld en de politie, en dan zelf het heft in eigen hand neemt. Bekijk de trailer.

The Rookie: Feds (maandag 10/06, Net5) Spin-off van het politiedrama The Rookie, met Niecy Nash als een vrouw die pas op latere leeftijd FBI-agente is geworden. Frankie Faison geeft gestalte aan haar vader, die onterecht vastzat in de gevangenis. Lees de recensie.

Station 19 S07 (dinsdag 11/06, Net5) Spin-off van Grey’s Anatomy die zich afspeelt in een brandweerkazerne in Seattle. Brandweervrouw Andy Herrera is inmiddels gepromoveerd tot leidinggevende. Het zevende seizoen is ook het allerlaatste seizoen. Bekijk de trailer.

Oogappels (dinsdag 11/06, NPO 3) Dramaserie over vier gezinnen waarvan de kinderen op dezelfde school zitten. De ouders hebben echter allemaal zo hun eigen manier van opvoeden. Het eerste seizoen van de serie is elke werkdag te zien op televisie. Lees hier meer.

Keith Robinson: Different Strokes (dinsdag 11/06, Netflix) Stand-up-special van Keith Robinson (Tough Crowd with Colin Quinn). De komiek kreeg in 2016 een beroerte waardoor hij inmiddels wat moeilijker kan praten, maar bleef doorgaan met optredens in comedyclubs.

Tour de France: Unchained S02 (dinsdag 11/06, Netflix) Na de Formule 1 dook Netflix tevens in de wereld van de Tour de France: de documentaireserie volgt verschillende teams door alle pieken en dalen tijdens hun deelname aan het grootste event in de wielersport.

Mysteries of the Terracotta Warriors (woensdag 12/06, Netflix) Documentaire over de Terracotta-krijgers, die ooit de graftombe van de eerste Chinese keizer moesten beschermen. Aan de hand van archeologische vondsten en reconstructies zien we hun verhaal.

King of Collectibles S02 (woensdag 12/06, Netflix) Amerikaanse realityserie – met nu als subtitel The Goldin Touch - over verzamelaar Ken Goldin, waarin een kijkje wordt genomen in zijn veilinghuis dat zich specialiseert in de meest zeldzame verzamelobjecten.

My Next Guest Needs No Introduction S05 (woensdag 12/06, Netflix) Interviewshow van voormalig late-night-host David Letterman. Het vijfde seizoen bestaat uit twee afleveringen: eentje met ex-basketballer Charles Barkley en eentje met zangeres Miley Cyrus.

Presumed Innocent (woensdag 12/06, Apple TV+) Miniserie over een openbaar aanklager (Jake Gyllenhaal in zijn eerste hoofdrol in een tv-serie) die zelf verdacht wordt van een brute moord. De boekverfilming is afkomstig van David E. Kelley. Bekijk de trailer.

Family Law (woensdag 12/06, Net5) Komische dramaserie uit Canada waarin een advocate (Jewel Straite) die kampt met een alcoholprobleem haar baan verliest, maar dan een tweede kans krijgt binnen het kantoor van haar vader (Victor Garber). Bekijk de trailer.

Gerlach (donderdag 13/06, NPO 2) Documentaire over akkerbouwer Gerlach, die positief in het leven blijft staan, terwijl de wereld om hem heen in een rap tempo verandert. De zeventig minuten durende film viel vorig jaar in de prijzen op het IDFA. Lees de recensie.

Bridgerton S03 (donderdag 13/06, Netflix) Kostuumdrama van producent Shonda Rhimes waarin de relatie tussen Colin Bridgerton (Luke Newton) en Penelope Featherington (Nicola Coughlan) centraal staat. Laatste vier afleveringen van het seizoen. Bekijk de trailer.

Dr. Climax (donderdag 13/06, Netflix) Komische dramaserie die zich afspeelt in Thailand aan het begin van de jaren zeventig. Een dermatoloog ontketent vrij onverwacht een massale seksuele bewustwording wanneer hij als columnist openlijk over alle taboes schrijft.

The Boys S04 (donderdag 13/06, Amazon Prime Video) Stripverfilming waarin een groepje ‘normale’ mensen onder leiding van Billy Butcher (Karl Urban) jacht maakt op superhelden (met Antony Starr als Homelander) die hun krachten misbruiken. Bekijk de trailer.