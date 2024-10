Natuurboekenprijs: Wat is het mooiste Nederlandstalige natuurboek?

Meer dan 270 boeken zijn de afgelopen maanden ingestuurd om mee te dingen naar de Natuurboekenprijs ‘24. In de uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1 maken we komende zondag bekend welke van deze boeken de longlist hebben gehaald. Van veldgids tot kinderboek en van poëziebundel tot roman. Alle natuurboeken die zijn verschenen tussen 1 juni 2022 en 1 juni 2024 maken kans op de prijs.

In november maken we bekend welke werken de shortlist hebben gehaald. Het winnende natuurboek wordt enkele weken later bekroond tijdens een feestelijke uitzending van Vroege Vogels. De Natuurboekenprijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro.