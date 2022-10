Tijs Goldschmidt wint Jan Wolkers Prijs 2022

De prijs voor het beste natuurboek van Nederland gaat dit jaar naar het boek ‘Wolven op het ruiterpad’ van Tijs Goldschmidt. De tiende Jan Wolkers Prijs is uitgereikt tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. ‘Wolven op het ruiterpad’ is verschenen bij uitgeverij Athenaeum en is een essaybundel over een twintigtal onderwerpen over ‘mensen en andere roedeldieren’.