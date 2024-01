Favoriete radio-, tv-fragmenten en artikelen van 2023

De bruinkopdiksnavelmees, grote kans dat je er nog nooit van hebt gehoord. Het is namelijk een exotisch vogeltje dat bijna nergens in Nederland voorkomt, behalve hier bij Weert. Het kleine bruine vogeltje, dat lijkt op een staartmees of baardmannetje, ziet er niet alleen exotisch uit, het ís ook een exoot. En het worden er steeds meer, al is het nog de vraag of dat goed nieuws is.

Daarnaast keken veel mensen de fragmenten: afwijkende adders op de Wolfhezerheide en de wolf van Wolfheze.

Voor het eerst in Nederland – voor zover bekend – hebben zich landschildpadden weten voort te planten. Het gaat om één, mogelijk twee gevallen. Schildpaddenopvang Faunawatch in Zuid-Limburg heeft onlangs twee meldingen binnengekregen. Eén dier was uit het ei aan het kruipen, het andere zou gedumpt kunnen zijn, maar de kans is groot dat die ook in de natuur geboren is. Landschildpadden en waterschildpadden komen eigenlijk niet voor in de Nederlandse natuur, dus als je er een ziet lopen, zonnen of zwemmen: deze dieren zijn helaas allemaal gedumpt.

