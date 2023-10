Afwijkende adders op de Wolfhezerheide

Het onderzoek van RAVON is gericht op het vaststellen van aantallen en terugvangsten. Ook houden ze de groei in de gaten. Toen bleek dat de slangen qua uiterlijk anders waren dan andere adders in Nederland, zijn ze genetisch onderzoek gestart. Daaruit bleek dat er waarschijnlijk al meerdere keren afgelopen decennia een dip is geweest in het aantal mannetjes. De populatie is ook al zo’n 50 jaar geïsoleerd van andere populaties op de Veluwe, eerst door verdroging en ontginning van de hei, daarna door de aanleg van twee snelwegen die het gebied definitief hebben afgesneden.