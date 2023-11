Veel verontreinigingen in kopvlees van rivierkreeften gevonden

Onderzoekers van WENR hebben rivierkreeftjes van 22 locaties verspreid over het land onderzocht op zware metalen, pcb's, dioxines en PFAS. Alle metalen werden teruggevonden in zowel de kop als de staart van de dieren. Dat is volgens de onderzoekers niet verwonderlijk, aangezien alle metalen van nature ook in waterbodems voorkomen. Maar het gehalte een dioxines en pcb's was in het kopvlees veel hoger dan in het staartvlees. Dat komt doordat die stoffen zich ophopen in vetrijke weefsels en organen, die bij rivierkreeften in de kop zitten. Ook de meerderheid van vervuilingen met PFAS werd in kopvlees gevonden.