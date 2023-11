Wilde kat is met huiskat gaan paren doordat er weinig keuze was

De onderzoekers hebben het DNA van wilde katten (Felis silvestris) en huiskatten (Felis catus) geanalyseerd die in uiteenlopende tijdvakken hebben geleefd. Door het genetisch materiaal van zo'n driehonderd katten van vroeger en nu in kaart te brengen, konden ze nagaan in hoeverre de uit het Midden-Oosten afkomstige huiskatten zich in Europa vermengden met de boskatten die hier van nature voorkomen. In twee artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology rapporteren ze over hun bevindingen.