Vrijwilligers beschermen bosje met oer-Nederlandse bomen

Nog maar drie procent van de bospercelen in Nederland bevat 'oorspronkelijke' bomen en struiken. Dat zijn planten die op natuurlijke wijze hier terecht zijn gekomen. Het bosje Boerdam in Nijbroek bevat nog een aantal van deze autochtone bewoners van ons land. Om te zorgen dat ze niet overgroeid raken door uitheemse soorten, verwijderen vrijwilligers de ongewenste soorten. Onze verslaggever Gert Elbertsen is erbij.

Tijdens de laatste ijstijd, zo’n twintigduizend jaar geleden, was Nederland een koude boomloze vlakte ( zoals je kunt horen in onze podcast 'Zo klonk Nederland'). Toen het warmer werd rukten vanuit het zuiden allerlei bomen en struiken op. De afstammelingen van deze exemplaren noemen we oorspronkelijk, wild of autochtoon.