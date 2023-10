De wolf van Wolfheze

Dankzij het nieuwe natuurgebied Reijerscamp, is Wolfheze weer verbonden met de Veluwe via Planken Wambuis. In 2021 maakten we een aflevering in dit gebied en spraken we boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten over de komst van de toppredator. Ze zagen hier eerst één, toen twee en later nog meer wolven het gebied binnenkomen. Een drachtige wolf en haar partner zijn begin dat jaar allebei overleden, de één verongelukt, de ander neergeschoten.