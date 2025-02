The Pitt: tweede seizoen in de maak bij HBO Max

Het ziekenhuisdrama The Pitt is door HBO Max verlengd met nog een tweede seizoen. Het eerste seizoen van de serie is momenteel zeven (van de vijftien) afleveringen diep: op vrijdag 11 april zal de finale bij HBO Max in première gaan. The Pitt speelt zich af op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Pittsburgh, Pennsylvania, en volgt de hectische gebeurtenissen waar de doktoren mee te maken krijgen in 'real time'. Noah Wyle (ER) speelt de hoofdrol als arts Michael 'Robby' Robinavitch en bijrollen zijn er voor onder meer Tracey Ifeachor (Showtrial), Patrick Ball (Law & Order), Supriya Ganesh (New Amsterdam), Fiona Dourif (Chucky) en Taylor Dearden (American Vandal). The Pitt werd bedacht door R. Scott Gemmill, die onder meer bekend is van zijn werk aan JAG en ER. Gemmill produceert het drama in samenwerking met John Wells (ER, The West Wing) en Michael Hissrich (The West Wing).