New Amsterdam: seizoen 5 verschijnt eind december op Netflix

Schitt's Creek is niet de enige serie die op de laatste dag van het jaar naar Netflix komt: ook het vijfde en laatste seizoen van New Amsterdam verschijnt op 31 december bij Netflix. Dat bericht de website thenerdshepherd.com. De hoofdrol in het drama is voor Ryan Eggold, die momenteel ook te zien is in de nieuwe detectiveserie Cross van Amazon Prime Video. Eggold geeft in New Amsterdam gestalte aan de eigenzinnige arts Max Goodwin, die de leiding krijgt over een van de oudste ziekenhuizen in New York en besluit om daar de boel flink om te gooien. In de première van het vijfde seizoen probeert Goodwin om, gesteund door zijn collega's, zijn breuk met Dr. Helen Sharpe (Freema Agyeman) te verwerken. Dr. Wilder (Sandra Mae Frank) helpt ondertussen een terminaal zieke jongen die een opvallende laatste wens heeft en Dr. Bloom (Janet Montgomery) buigt zich over een aantal sekswerkers die werden aangevallen. Het allerlaatste seizoen van New Amsterdam heeft dertien afleveringen en is het kortste seizoen van de hele serie.