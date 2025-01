The Pitt S01E01-02: dynamische, zinderende ziekenhuisreeks HBO Max , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO Max

Acteur Noah Wyle, die ooit furore maakte in ER, speelt het hoofd van de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis in Pittsburgh in rauw en waarachtig televisiedrama.

In het Pittsburgh Trauma Medical Hospital zijn ‘bedden een kostbaar gerief’, zegt spoedeisendehulparts Michael 'Robby' Robinavitch (Noah Wyle) in de eerste aflevering van The Pitt. Op de medische afdeling is het altijd druk en speelt triage een belangrijke rol: de wachttijden voor mensen met een minder indringende aandoening kan zo oplopen tot tien uur. Het is aan Robby, die de afdeling leidt, om deze problemen te verhelpen. Maar er is een personeelstekort, dat onder meer is ontstaan doordat verplegend personeel niet genoeg betaald krijgt. Het is, kortom, een grote chaos, in wat de eerstehulpartsen ‘The Pitt’ noemen; die paar vierkante meters die elke dag volstromen met patiënten.

Voor The Pitt slaan acteur Wyle, bekend als dokter John Carter uit ER (1994-2009), en scenarist en televisieproducent R. Scott Gemmill (tevens bekend van die televisieklassieker) opnieuw de handen ineen. Deze nieuwe serie volgt min of meer dezelfde route als ER destijds: behandelend personeel wordt gefilmd alsof het een documentaire betreft. Nieuw is dat het hele seizoen één dienst bestrijkt. En dat je dus (bijna) in real-time ziet hoe bepaalde zaken zich ontwikkelen. En er passeren er alleen al in de eerste aflevering een hoop: een geobstipeerde man die zich genoodzaakt ziet in een emmer te poepen; een jongetje dat buiten bewustzijn is omdat zijn ouders drugs lieten slingeren; een stagiair die medeverantwoordelijk is voor de dood van een hartpatiënt.

© Warrick Page / HBO Max

Robby probeert intussen een band op te bouwen met de nieuwe stagiaires (een goed excuus om een groep jonge, talentvolle acteurs te casten), terwijl hij ook altijd kan rekenen op collega-arts Collins (Tracy Ifeachor) en de gewiekste verpleegkundige Dana (Katherine LaNasa).

© Warrick Page / HBO Max

Het resultaat is een dynamisch, bij vlagen benauwend portret van een ziekenhuis. Met medisch personeel dat voortdurend in beweging is. Met personages die elkaar telkens mislopen omdat ze het ontzaglijk druk hebben. En met artsen die vragen hoe het nu zit met die soms geagiteerde verpleegkundige en vice versa. En ondertussen wordt menig gesprek gevuld met de meest onbegrijpelijke medische dialoog. Dat maakt wel dat The Pitt bijzonder waarachtig en rauw aanvoelt. En Wyle zet een bijzonder pragmatische, door de wol geverfde leider neer, die de wereld vooral op een realistische manier benadert.

© Warrick Page / HBO Max

Wyle en Scott Gemmill zijn hier niet het wiel opnieuw aan het uitvinden. Maar een ziekenhuisserie van dit kaliber (sorry Grey’s Anatomy) is er allang niet geweest. En The Pitt mag er zeker zijn.