Chucky S03: demonische horrorpop pakt flink uit in het Witte Huis

© USA / Syfy / Peacock

Het is onwaarschijnlijk knap dat geestelijk vader Don Mancini het universum van de demonische horrorpop Chucky na veertig jaar nog steeds weet uit te breiden en te verrijken. Ditmaal heeft de roodharige sadist het gemunt op het Witte Huis.

De manier waarop de Child’s Play-serie zichzelf de afgelopen vier decennia heeft weten te vernieuwen is ongeëvenaard in het horrorgenre. Het basisgegeven dat stervende moordenaar Charles Lee Ray zijn geest aan een roodharige pop wist over te dragen, biedt al zeven films en drie tv-seizoenen genoeg stof voor gruwelijke, hilarische en opvallend gelaagde horrorkomedie. Geestelijk vader Don Mancini weet ook met deze derde reeks alle grenzen te verleggen, als Chucky uitdoktert dat hij zijn voodoogod Damballa alleen maar tevreden kan stellen – en dus zijn leven verder kan verlengen – door een bloedbad in het Witte Huis aan te richten.

Om dit te bewerkstelligen heeft Chucky zichzelf gepositioneerd als onmisbaar accessoire van het zoontje van de nieuwe, idealistische president Collins. Alleen de drie tieners uit de vorige seizoenen weten wat Chucky van plan is en proberen zich ook naar binnen te wurmen in het Witte Huis, door online aan te pappen met de knappe tienerzoon van de president.

© USA / Syfy / Peacock

Net als in de vorige twee reeksen komen fans van het horrorgenre ruimschoots aan hun trekken – het is indrukwekkend hoe Chucky naarmate hij ouder wordt nog steeds inventiever wordt in het afmaken van mensen. Maar de serie is zoveel méér dan een aaneenschakeling van grand guignol. Waar collegakillers als Michael Myers en Jason Voorhees in hun oneindige reeks sequels en reboots geen enkele ontwikkeling doormaakten, weten de makers van het Child’s Play-universum elke keer weer nieuwe lagen aan het verknipte titelpersonage toe te voegen. Door een glitch in de vloek waar Chucky zijn bestaansrecht aan dankt wordt de pop opeens ouder; een geniale zet die niet alleen visueel maar ook inhoudelijk weer zoveel nieuwe mogelijkheden blijkt te bieden.

© USA / Syfy / Peacock

Het plezier waarmee acteur Brad Dourif (inmiddels 74) na bijna veertig jaar nog steeds gestalte geeft aan Chucky – vaak alleen met de stem, in dit seizoen ook weer eens met zijn lichaam – is niet alleen vanuit commercieel oogpunt prima te snappen. Datzelfde geldt overigens voor de rest van de cast, inclusief Jennifer Tilly die weer de show steelt als Tiffany Valentine, de ex van Chucky die inmiddels dankzij Damballa bezit heeft genomen van het lichaam van... actrice Jennifer Tilly. Voor filmfans heeft producent Don Mancini ook dit seizoen weer volgestopt met aangenaam vette knipogen naar tal van filmklassiekers, waaronder 2001: A Space Odyssey, Apocalypse Now en Call Me By Your Name.

© USA / Syfy / Peacock

Chucky behoort zonder enige twijfel tot het allerbeste dat de Amerikaanse televisieindustrie op dit moment te bieden heeft. We kijken reikhalzend uit naar het vierde seizoen dat, gegeven de krankzinnige finale waarin cultregisseur John Waters opeens opduikt in een gastrol, alle ruimte biedt voor nog veel meer geniale gekte.