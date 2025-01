The Last of Us: tweede seizoen gaat in april van start bij HBO Max

Het tweede seizoen van The Last of Us gaat in april van dit jaar in première bij HBO Max. In de videogameverfilming trekt Joel (Pedro Pascal) samen met de jonge Ellie (Bella Ramsey) door een dystopische wereld waarin een dodelijke schimmel mensen in willoze zombies verandert. Het zevendelige tweede seizoen pakt het verhaal vijf jaar na de finale van het eerste seizoen weer op: Joel en Ellie bevinden zich in een wereld die nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder is geworden. De cast werd uitgebreid met onder meer Kaitlyn Dever (Unbelievable) als Abby, Isabela Merced (Alien: Romulus) als Dina, Young Mazino (Beef) als Jesse, Tati Gabrielle (Kaleidoscope) als Nora, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) als Manny en Jeffrey Wright (Westworld) als Isaac. Verder is ook Catherine O'Hara (Home Alone, Schitt's Creek) te zien in het nieuwe seizoen.