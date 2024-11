Schitt's Creek: Emmy-winnende komedieserie komt in december naar Netflix

De Canadese komedieserie met Eugene Levy en Catherine O'Hara, over een welgestelde familie die plots al hun geld kwijtraakt, was in 2020 de grote winnaar bij de Emmy's.

De serie Schitt's Creek komt nog dit jaar naar Netflix: vanaf 31 december kun je bij de vod-dienst kijken naar alle zes de seizoenen van de Canadese komedie. Schitt's Creek volgt de welgestelde familie Rose: Johnny (Eugene Levy uit American Pie), zijn vrouw Moira (Catherine O'Hara uit Home Alone) en hun volwassen kinderen David (Dan Levy uit Good Grief) en Alexis (Annie Murphy uit Kevin Can F**k Himself). Nadat ze worden opgelicht en hun geld verliezen verhuizen ze naar hun laatste bezitting: een afgelegen stadje genaamd Schitt's Creek dat ze ooit voor de grap hebben gekocht. Daar moeten ze zich nu aanpassen aan een leven zonder luxe en rijkdom. Tijdens de Emmy-uitreiking in 2020 was Schitt's Creek, dat bedacht werd door vader en zoon Levy, de grote winnaar van de avond: de serie won toen in alle acteercategorieën en de makers namen tevens de beeldjes voor beste komedie, beste regie en beste scenario mee naar huis.