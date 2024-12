Safe Harbor: trailer en datum voor misdaadserie van Videoland

In de cast van de misdaadthriller van de bedenker van Ozark zien we naast Nederlandse acteurs ook onder meer het Game of Thrones-duo Alfie Allen en Jack Gleeson.

Videoland onthulde de eerste beelden van Safe Harbor, een internationale misdaadserie die zich afspeelt in en rond de haven van Rotterdam. De achtdelige thriller is vanaf vrijdag 10 januari in zijn geheel bij de vod-dienst te zien. Safe Harbor volgt hacker Tobias (Alfie Allen uit Game of Thrones) en zijn beste vriend Marco (Martijn Lakemeier uit Máxima), die op de radar van een Ierse maffia-familie belanden: Sloane (Charlie Murphy uit Happy Valley) en haar broer Farrell (Jack Gleeson uit Game of Thrones) willen de mannen gebruiken om in het beveiligingssysteem van de haven van Rotterdam te hacken. Al snel ontstaat er echter een dodelijk kat-en-muisspel waarbij het duo zowel de criminelen als de autoriteiten voor moet blijven. Bijrollen zijn er voor Gaite Jansen (ook met Lakemeier te zien in Happy Ending), Colm Meaney (Star Trek), Monic Hendrickx (Penoza), Charlie Chan Dagelet (Mocro Maffia), Jim Deddes (Hardcore Never Dies) en Shahine El-Hamus (Crypto Boy). Mark Williams (Ozark) treedt aan als showrunner, producent en regisseur.