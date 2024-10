Zina S02E01-03: goede balans tussen intens drama en trefzekere humor NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Elza Jo / KRO-NCRV

Het tweede, kleurrijke seizoen begint in Marokko, waar Lamya met haar vier vriendinnen haar vader wil begraven.

Aan het einde van het eerste seizoen van Zina zat influencer Lamya (Asma El Mouden) met een ontzaglijk probleem: haar vader (Hakim Traïdia) was overleden en moest worden overgevlogen naar Marokko. Maar hoe bewerkstellig je zoiets? Gelukkig heeft ze haar vriendinnen Amal (Soumaya Ahouauoi), Nisrine (Dunya Khayame), Sophia (Jouman Fattal) en Samira (Sofia Yousfi) die haar bijstaan. Als ze aan het begin van het tweede seizoen eenmaal aankomen in Marokko blijkt de ambulance die de lijkkist moeten vervoeren de verkeerde kant op, op weg naar Fez. Dus koopt Lamya een corrupte taxichauffeur om en wordt de kist vakkundig op het dak vastgesjord.

In de eerste aflevering gaat bijna alles fout wat fout kan gaan. En loopt Lamya op tegen de obstakels van het Marokkaanse leven. Ze mag de begrafenis van haar vader niet bijwonen; het begraven is een proces dat wordt uitgevoerd door mannen. Er is consternatie over het feit dat Samira gewoon bij haar zusters wil slapen en niet bij de mannen. En tussen Lamya en de zwangere Amal botert het nog steeds amper. Die kleine en grote tragedies spelen zich af tegen de achtergrond van de prachtige Marokkaanse setting, met rijk geornamenteerde woonkamers en prachtige bazaars.

Het is precies in die romantische mise-en-scène waar Lamya een potentiële nieuwe liefde leert kennen. Maar ze heeft geleerd van haar fouten en dompelt zich niet weer lukraak onder in een nieuwe relatie. Dat is wat Zina opnieuw maakt tot een interessant televisiedrama: de wijze waarop de vrouwen moeten laveren tussen hun Nederlandse en Marokkaanse leven en tussen hun Nederlandse en Marokkaanse levensstijlen. Zo probeert Nisrine in haar huwelijk wat meer de macht naar zichzelf toe te trekken en gaat Sophia eindelijk op zoek naar haar vader – wie was hij?

Zina draait echter ook om geheimen, en het lijkt er sterk op dat er in het tweede seizoen her en der weer een familiegeheim zal worden geopenbaard. Regisseur Fadua El Akchaoui, die tevens meeschreef aan het nieuwe seizoen, weet telkens de juiste balans te vinden tussen intens drama en trefzekere humor. Na een diep dal is er altijd weer ruimte voor een lach, zoals wanneer Amal Lamya ineens aantreft met steenkolenstrips in haar mond waarmee je je tanden kan bleken. De producent van dit viezig ogende product blijkt één van haar sponsors – en geld kan Lamya zonder meer gebruiken, aangezien haar vader een hoop schulden achterliet.