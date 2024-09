Beter wordt het niet: trailer voor feelgood-comedyserie van de NPO

De nieuwe komedieserie Beter wordt het niet is vanaf 19 september elke donderdag te zien op NPO 3 en vandaag werd de trailer voor de Nederlands-Duitse tv-productie vrijgegeven. De serie volgt David (Rein Mulder), die halsoverkop vanuit Nederland naar Duitsland emigreert om daar bij zijn vriendin Eva te kunnen zijn. Eenmaal aangekomen maakt zij het echter direct uit, waarna David besluit om gewoon in Berlijn te blijven wonen en er het beste van te maken. Jonas Strand Gravli (Ragnarok) speelt zijn Noorse huisgenoot, Abigail Abraham (Arcadia) geeft gestalte aan een goede vriendin en Mona Vojacek Koper (The Hunger Games) is te zien als zijn nieuwe Duitse love interest. Mulder maakte de serie met zijn goede vriend en collega-komiek Rutger Lemm, waarbij ze zich lieten inspireren door hun eigen ervaringen in Berlijn. De regie van de tiendelige reeks was in handen van Beer Ten Kate (Toon) en Valerie Bisscheroux (Anne+).