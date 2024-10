Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Annika NPO , Serie , Film , Kijktip • Gisteren • leestijd 3 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

© Masterpiece PBS

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 04/10 NPO 1) De kogel lijkt eindelijk door de kerk: Paul en Anna gaan scheiden. Totdat een bijna-doodervaring hen weer van gedachten doet veranderen. Ondertussen trekken Mila en Job zo hun eigen plan. Laatste aflevering van het seizoen.

Estonia (vrijdag 04/10 NPO 2) De onderzoekscommissie komt voor het eerst samen, maar de meningen over de richting van het onderzoek en de communicatie met de buitenwereld lopen erg uiteen. De nabestaanden worstelen met hun verdriet en een gebrek aan informatie.

Grantchester S08 (zaterdag 05/10 NPO 2) Er zijn twee mannen vergiftigd. Tot grote frustratie van Geordie gaat de zaak gaat naar Larry, die nadat er aanwijzingen richting de Russische KGB opduiken alsnog Geordie om hulp moet vragen. Laatste twee afleveringen van het seizoen.

Wisting S03 (zaterdag 05/10 NPO 3) Wisting is met ziekteverlof om te revalideren, maar dan krijgt hij een anonieme brief over een oude zaak over de moord op een jong meisje. Haar ex-vriend zit al vast voor de moord, maar Wisting heeft toch het gevoel dat er iets niet klopt.

Laura H. (zondag 06/10 NPO 3) Laura probeert kalm te blijven nu ze via het nieuws vernomen heeft dat Ibrahim misschien nog leeft. Ze richt zich op de rechtszaak die op het punt staat te beginnen en de vele verhoren die ze zal ondergaan. Laatste aflevering. Lees de recensie.

Aankomende films...

When F***ing Spring is in the Air (zaterdag 05/10 NPO 3) Coming-of-age-drama over een rebels en opstandig Pools tienermeisje dat bij haar oma in huis woont. Als zij overlijdt en haar zonder geld achterlaat, gaat ze eigenhandig op zoek naar de waarheid over haar ouders.

Nieuwe series na het weekend...

Annika S02 (donderdag 10/10 NPO Plus) Britse misdaadserie over een rechercheur (Nicola Walker) die werkt bij de Maritime Homicide Unit in Glasgow. In de eerste aflevering van de reeks krijgt ze een telefoon met daarop een erg verontrustend filmpje in handen. Lees de recensie.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 08/10 NPO 3) Terug in Nederland hebben alle vriendinnen moeite om zich weer thuis te voelen. Uiteindelijk komen ze bij elkaar in het huis van Nisrine. Lamya moet tot haar grote spijt ook terug vanwege een urgente situatie met haar moeder. Lees de recensie.

Agent (dinsdag 08/10 NPO 3) Dar Salim heeft eindelijk een grote rol te pakken gekregen in een Amerikaanse film. Joe is er helemaal klaar voor om voor een paar maanden samen met Tallulah naar de Verenigde Staten te gaan, maar een geweldsincident lijkt roet in het eten te gooien.

De Ring (donderdag 10/10 NPO 1) Max en zijn collega's verhoren iedereen over de moord op Simon, inclusief zijn secretaresse Lois. Anna zoekt naar andere slachtoffers van Simon. Lilly en de kinderen worstelen met een gemis. Roos heeft last van haar geweten. Lees ons interview.