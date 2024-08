Laura H.: Syriëganger blijft ongrijpbaar in drama vol grijstinten NPO , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Was Laura H., de vrouw uit Zoetermeer die naar Syrië ging, slachtoffer of dader? Na het boek en het toneelstuk laat ook de sterk geacteerde serie het antwoord in het midden.

Laura H. is een serie die zich doorlopend in een moeilijk definieerbaar schemergebied beweegt. Was Laura H., de tienermoeder die in 2015 naar Syrië ging en ruim een jaar later terugkeerde als terreurverdachte, dader of slachtoffer? En is het antwoord op die vraag wel te geven?

Het maakt het niet gemakkelijker dat de makers voorafgaand aan elke aflevering een enorme disclaimer plaatsen die aangeeft dat de serie slechts gebaseerd is op waargebeurde feiten. Sommige personages, dialogen en organisaties zijn fictief – een logische waarschuwing, maar het maakt het voor kijkers nog lastiger om een standpunt in te nemen over de ongrijpbare Laura.

De basis van de zesdelige serie is het boek van journalist Thomas Rueb, die de reis van Laura H. reconstrueerde. In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met twee kleine kinderen. Ze zegt terug naar Nederland te willen. Op Schiphol wordt Laura echter gearresteerd. Ze zou zijn gestuurd door IS om een aanslag te plegen.

© Mark de Blok / VPRO / HUMAN

Actrice Zoë Love Smith geeft het titelpersonage op indrukwekkende wijze gestalte. Ze maakt van Laura een speelbal van het lot die wordt verscheurd door de twee werelden die aan haar trekken: haar westerse ouders, en de islam, waar ze als niet-witte Nederlander meer rust en zingeving lijkt te vinden. Op zoek naar een eigen identiteit lijkt Laura zich vast te klampen aan het wat naïeve ideaalbeeld van een gelukkig gezinnetje, met onberekenbare sociopaat Ibrahim (een indrukwekkende rol van Bilal El Aoumari) die zich langzaam maar zeker tot een husband from hell ontpopt.

Net zo begrijpelijk is overigens de partij aan de overkant: de AIVD die vreest dat Laura na haar Syriëreis kwaad in de zin heeft. Het voelt volstrekt begrijpelijk dat het onwaarschijnlijke verhaal dat zij vertelt met argwaan wordt benaderd: hoe is uit te sluiten dat deze vrouw uit Zoetermeer méér is dan goedbedoelende moeder die alleen maar haar man achterna reisde richting Syrië? Ook prima te begrijpen is vader Eric (Mike Reus), die het tot zijn missie heeft gemaakt om zijn dochter terug te halen uit het kalifaat. De meeste kijkers zullen zich het beste kunnen identificeren met deze man die alles doet voor zijn dochter, maar die diep in zijn hart ook niet zeker weet of hij haar wel kan geloven.