Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Perfect Couple

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Respira (vrijdag 30/08 Netflix) Spaanse ziekenhuisserie die zich afspeelt in Valencia. Het medisch personeel dat onder hoge druk levens probeert te redden krijgt te maken met een zeer belangrijke patiënt (Najwa Nimri uit Vis a Vis en La Casa de Papel). Bekijk de trailer.

The Deliverance (vrijdag 30/08 Netflix) Thrillerfilm van Lee Daniels (Precious, The Butler) over een familie die belaagd wordt door een bovennatuurlijke entiteit. De regisseur herenigde voor de film met Mo’Nique, die eerder een Oscar won voor Precious. Bekijk de trailer.

(Un)lucky Sisters (vrijdag 30/08 Netflix) Komische dramafilm uit Argentinië over twee van elkaar vervreemde zusters die na de plotse dood van hun vader weer worden samengebracht. Ze ontdekken veel geld verstopt in zijn huis en twijfelen over wat ze ermee moeten doen.

A-List to Playlist (vrijdag 30/08 Netflix) Realityserie uit Zuid-Korea waarin Cho Jung-seok een carrièreswitch maakt. Hij was twintig jaar lang acteur en moet nu binnen honderd dagen zijn debuut maken als zanger. In een race tegen de klok zet hij zijn gehele netwerk in.

Land of Bad (vrijdag 30/08 Netflix) Militaire actiefilm die eerder dit jaar nog in de bioscoop te zien was, over een legersergeant (Liam Hemsworth) die na een confrontatie met terroristen met hulp van een drone-piloot (Russell Crowe) naar een extractiepunt wordt begeleid.

John Wick 3 - Parabellum (zondag 01/09 Netflix) Derde deel in de actiereeks met Keanu Reeves als voormalig huurmoordenaar John Wick, die inmiddels op de vlucht is geslagen. Halle Berry, tevens op Netflix te zien in The Union, heeft een bijrol. Lees de recensie.

The First Purge (zondag 01/09 Netflix) Prequel op The Purge, een film die draaide om een jaarlijkse nacht waarin de regels van de wet tijdelijk niet gelden. We zien de eerste Purge op Staten Island, waar vrijwillige achterblijvers kunnen rekenen op een flinke smak geld.

Coco (zondag 01/09 Netflix) Animatiefilm van Pixar waarin een jonge aspirant-muzikant in het Land van de Doden op zoek gaat naar zijn idool Ernesto De La Cruz (Benjamin Bratt). Hij krijgt daarbij hulp van de aan lager wal geraakte muzikant Héctor (Gael García Bernal).

2 Fast 2 Furious (zondag 01/09 Netflix) Tweede deel in de Fast & Furious-reeks waarin Paul Walker nu een duo vormt met Tyrese Gibson. De komende dagen verschijnen ook het derde, vierde, zesde, zevende en achtste deel op Netflix, plus de spin-off-film Hobbs & Shaw.

The Darkest Minds (zondag 01/09 Netflix) Dystopische scifi-film uit 2018 waarin tieners op mysterieuze wijze krachten ontwikkelen en door de overheid worden opgesloten. De extreem krachtige Ruby (Amandla Stenberg) ontsnapt en gaat op zoek naar haar soortgenoten.

J’embrasse Pas (zondag 01/09 Netflix) Franse dramafilm uit 1991 van André Téchiné, over een naïeve jongeman die vanuit zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk richting Parijs vertrekt met de droom om acteur te worden. Niet veel later belandt de man echter in de prostitutie.

Na het weekend...

Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef (maandag 02/09 Netflix) Competitie waarin de beroemde kampioen hotdog-eten Joe Chestnut het in een allesbeslissende wedstrijd opneemt tegen zijn grote rivaal Takeru Kobayashi. Live te volgen vanaf 21.00 uur in de avond.

Last One Standing S03 (dinsdag 03/09 Netflix) Komische realityshow waarin verschillende Japanse komieken als deelnemers moeten acteren in een (moord)mysterie. Ze krijgen de kans om te improviseren en aan het einde van een aflevering volgt ook een eliminatieronde.

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer (dinsdag 03/09 Netflix) Volgende documentaire in de reeks met opvallende verhalen uit de sportwereld. In deze aflevering vertelt de Amerikaanse ex-profvoetbalster Hope Solo over haar carrière en de spanning met haar teamgenoten.

Prison Break (woensdag 04/09 Netflix) Dramaserie waarin de briljante ingenieur Michael Scofield (Wenthworth Miller) zich vrijwillig op laat sluiten in de gevangenis: hij heeft een plan bedacht om zijn ter dood veroordeelde broer Lincoln te bevrijden. Lees hier meer.

Outlast S02 (woensdag 04/09 Netflix) Competitieve realityserie over zestien survivalists die in de wildernis van Alaska strijden voor een geldprijs. Ze krijgen tijdens hun overlevingstocht te maken met barre weersomstandigheden, gevaarlijke dieren en verlammende honger.

The Perfect Couple (donderdag 05/09 Netflix) Moordmysterie over een grootse trouwerij waar plotseling chaos ontstaat als er een lijk aanspoelt op het strand en iedereen verdacht is. Rollen zijn er voor Nicole Kidman, Liev Schreiber en Dakota Fanning. Lees hier meer.

Apollo 13: Survival (donderdag 05/09 Netflix) Documentaire over de beroemde ruimtereis van de Apollo 13, in de jaren negentig al eens verfilmd door Ron Howard. Het verhaal over de drie astronauten wordt hier verteld aan de hand van originele beelden en interviews.

Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas (donderdag 05/09 Netflix) Documentaire die zich afspeelt in de onderwereld van Mexico-Stad. Vrouwen die zochten naar een beter leven raakten verstrikt in een online escortnetwerk, wat leidde tot een reeks moorden.