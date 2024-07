The Perfect Couple: eerste blik op Netflix-serie met Nicole Kidman

Na het komische A Family Affair is Nicole Kidman straks op Netflix te zien in het moordmysterie The Perfect Couple: de zesdelige miniserie verschijnt donderdag 5 september bij de vod-dienst. Het verhaal volgt Amelia Sachs (Eve Hewson uit The Knick) die op het punt staat te trouwen met de uit een zeer welgestelde familie afkomstige Benji Winbury (Billy Howle uit The Serpent). Amelia's toekomstige schoonmoeder Greer Garrison Winbury, een succesvol schrijfster die op Amelia neerkijkt, heeft een groots huwelijk gepland, maar een aangespoeld lijk gooit roet in het eten. Er ontvouwt zich een mysterie dat zo uit een boek van Greer zou kunnen komen en plots is iedereen verdacht. Ook Liev Schreiber (Ray Donovan) en Dakota Fanning (Ripley) hebben rollen. De regie was in handen van Susanne Bier (Bird Box, The Night Manager), die al eerder met Kidman werkte aan The Undoing. The Perfect Couple is een adaptatie van het boek van Elin Hilderbrand, dat door Jenna Lamia (Good Girls, Awkward) voor televisie werd bewerkt.