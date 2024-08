Invasie: Nederlandse oorlogsfilm komt in september naar Netflix

De Nederlandse oorlogsfilm Invasie, die in april van dit jaar in de bioscoop verscheen, is vanaf donderdag 5 september te zien op Netflix. In de thriller worden de eilanden Curaçao en Aruba vanuit het niets aangevallen door een dictatoriaal buurland. Wanneer het conflict in rap tempo escaleert, moeten drie jonge mariniers de boel zien te redden. Al snel ligt de kazerne op Aruba onder vuur en gaat eveneens het luchtruim op slot, terwijl de Nederlandse ambassadeur nog geëvacueerd moet worden uit vijandelijk gebied. De reddingsmissie van de mariniers verandert daardoor een race tegen de klok. Rollen zijn er voor onder meer Tarikh Janssen, Gijs Blom, Gijs Scholten van Aschat en Fedja van Huêt. De regie was in handen van Bobby Boermans, die eerder afleveringen van series als Mocro Maffia, Het Gouden Uur en Hoogvliegers regisseerde.