Prison Break: volledige serie komt in september naar Netflix

Alle seizoenen van Prison Break keren volgende maand terug naar Netflix: de volledige serie, inclusief de doorstart uit 2017, is vanaf woensdag 4 september bij de streamingdienst te zien. Prison Break volgt de briljante Michael Scofield (Wentworth Miller), die een riskant plan bedenkt om zijn ter dood veroordeelde broer Lincoln (Dominic Purcell) te helpen ontsnappen. Hij laat zich opsluiten in dezelfde gevangenis, waar hij onder meer de lokale dokter (Sarah Wayne Callies) voor zich probeert te winnen. Verdere rollen zijn er voor onder anderen Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Robert Knepper en Rockmond Dunbar. Vanaf het tweede seizoen is ook William Fichtner te zien. Prison Break werd van 2005 tot 2009 uitgezonden op televisie en was gedurende vier seizoenen goed voor 79 afleveringen, plus een afsluitende film. In 2017 volgende echter nog een negendelig vijfde seizoen. Een gepland zesde seizoen werd later alsnog geschrapt.