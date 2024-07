The Deliverance: trailer en datum voor Netflix-film van Lee Daniels

De bovennatuurlijke thriller The Deliverance van regisseur Lee Daniels (Precious, The Butler) is vanaf vrijdag 30 augustus te zien op Netflix. De door een waargebeurd verhaal geïnspireerde film volgt de alleenstaande moeder Ebony (zangeres Andra Day, die eerder onder regie van Daniels haar acteerdebuut maakte in The United States vs. Billie Holiday), die met haar gezin in een nieuw huis komt te wonen. Wanneer daar onverklaarbare dingen gebeuren, raakt ze al snel verwikkeld in een strijd met een entiteit die het op haar drie jonge kinderen voorzien heeft. Naast Day herenigde Daniels voor de film tevens met Mo'Nique, die eerder onder zijn regie een Oscar won voor Precious, maar met wie hij daarna verwikkeld raakte in een jarenlange vete. Bijrollen zijn er verder nog voor onder meer Glenn Close (Damages), Aunjanue Ellis-Taylor (When They See Us), Caleb McLaughlin (Stranger Things) en Omar Epps (House).