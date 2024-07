Respira (Breathless): trailer voor Spaans ziekenhuisdrama van Netflix

Vanaf vrijdag 30 augustus kun je bij vod-dienst Netflix kijken naar een nieuwe Spaanse serie: het ziekenhuisdrama Respira, tevens bekend als Breathless. Respira speelt zich af in Valencia en volgt een team van medische professionals die onder hoge druk mensenlevens proberen te redden. De druk wordt nog hoger wanneer ze belangrijke patiënt in het ziekenhuis ontvangen: de ernstig zieke Patricia Segura, de president van de Valenciaanse Gemeenschap. Segura wordt gespeeld door Najwa Nimri, bekend van haar rollen in Vis a Vis en La Casa de Papel. Ook bij de acteurs die de artsen spelen zien we een aantal bekende namen, zoals Blanca Suarez en Borja Luna uit Las Chicas del Cable, Manu Rios uit Elite en Aitana Sánchez-Gijón uit Velvet Colección. De serie is afkomstig van scenarist Carlos Montero, die eerder werkte aan Feria en Elite.