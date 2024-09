Warrior S01E01: een rammend goed begin Netflix , Serie , Recensie • 16-02-2024 • leestijd 3 minuten • 1283 keer bekeken • bewaren

Een veelbelovend begin van een serie vol geweldig geregisseerde actie, in de geest van Bruce Lee.

Elke grote Amerikaanse stad heeft een Chinatown. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden deze wijken het nieuwe thuis van de tien- en later honderdduizenden Chinese immigranten die naar de Verenigde Staten kwamen. Bruce Lee, vechtsport-icoon en ooit wereldberoemd acteur, werd geboren in het Chinatown van San Francisco.

Voor zijn noodlottige dood op 32-jarige leeftijd veranderde Lee veel voor Aziatische acteurs in Hollywood. Hij was ongekend populair in zijn tijd; zijn imago, stijl en martial arts inspireerden een hele generatie. Enkele jaren geleden was hij nog te zien in de Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood, waarin hij werd gespeeld door Mike Moh.

Bruce Lee probeerde in zijn tijd een script aan de man te brengen bij de studiobazen, over een eenzame kungfu-krijger in het Wilde Westen. Klinkt bekend? Dan ben je waarschijnlijk al aardig oud, maar dat kan kloppen, want zijn idee werd naar verluidt schaamteloos gejat, maar dan met de witte acteur David ‘Grasshopper’ Carradine in de hoofdrol.

Het oorspronkelijke concept van Lee, 'The Warrior', is nu eindelijk in zijn geest gemaakt. Althans, dat claimen de producenten, waaronder zijn eigen dochter Shannon Lee. En dat alles dus in een setting die we niet heel vaak voorbij zien komen in het popcultuur-aanbod: de Chinese onderwereld in het stoffige, ruige San Francisco van de negentiende eeuw.

Binnen precies vijf minuten is de toon gezet. Onrecht, discriminatie, en racisme vieren hoogtij in het oude San Francisco. Chinese immigranten worden meteen bij aankomst in 'the promised land' uitgebuit en vernederd. Daar is echter ook onze koene held, Ah Sahm, gespeeld door de Japans-Amerikaanse acteur Andrew Koji. De bad guys worden vervolgens meteen op spectaculaire wijze op hun nummer gezet.

Na deze lekker opgefokte openingsscène volgt de leader. Zoals je een boek niet mag beoordelen op z’n kaft, mag een serie wellicht niet op z’n leader worden afgerekend. En toch is deze vaak veelzeggend. Zetten de muziek en de tegenwoordig vaak hoogwaardige grafische vormgeving de toon voor de serie? Krijg je er ‘zin in’, kom je in de juiste 'bingekijk-stemming'? Het antwoord bij Warrior is een volmondig ‘ja’. De producenten en regisseurs zijn de makers van The Fast and the Furious en het Israëlische Fauda, en zij snappen hoe je een publiek wakker schudt.

De serie lijkt daarmee te mikken op een doelgroep die vroeger de films van Jean-Claude van Damme, Steven Seagal en Chuck Norris wel kon waarderen. De vechtscènes zijn dan ook de echte hoofdrolspelers. Er wordt ruim baan en tijd gegeven aan de 'moves' van de acteurs, die ook volleerde vechtsporters zijn.

Wat het daadwerkelijke plot betreft is de eerste aflevering even doorbijten. Alle hoofdrolspelers worden geïntroduceerd, en hele verhaallijnen over bendeoorlogen, rijke lokale families en Ierse politieagenten zorgen voor een tjokvol begin. Toch is Warrior boven alles een testosteron-show. Een serie duidelijk geschreven door mannen en geregisseerd door mannen, met voor vrouwen bijna alleen rollen als hoerenmadam of concubine.

Ook hebben de makers heel goed gekeken naar Peaky Blinders, al kan het daar voorlopig nog niet aan tippen. De gesproken teksten switchen soms midden in een zin van Kantonees naar Engels, een trucje om het Amerikaanse publiek niet alleen maar naar ‘buitenlandse’ stemmen te laten luisteren en dus 'damn subtitles' te laten lezen. Het werkt, maar jammer genoeg zijn de dialogen vaak, in tegenstelling tot de actiescènes, wat houterig.

Eindoordeel: er zit heel veel potentie in Warrior. De eerste aflevering wil te veel en te graag, maar dat wordt hopelijk goedgemaakt in latere afleveringen. De actiescènes maken veel, zo niet alles, goed. Als je het mooi geregisseerde geweld koppelt aan de uitstekende Aziatisch-Amerikaanse cast kan Warrior een mooi eerbetoon aan de visie van Bruce Lee worden.