The Diplomat S02E01: achtbaanrit mét diepgang

© Netflix

Zinderende opening van tweede deel gaat verder bij de cliffhanger waarmee het eerste seizoen eindigde en toont een vastberaden Kate Wyler (Keri Russell).

Dat showrunner Debora Cahn afleveringen schreef voor The West Wing en Homeland is in het tweede seizoen van The Diplomat opnieuw merkbaar. Ze weet net als in die twee televisieklassiekers de kijker een complot voor te schotelen dat simpelweg kolderiek klinkt. Maar het werkt wel. Zo verdenkt de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië Kate Wyler (Keri Russell in topvorm) de Britse premier Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) ervan betrokken te zijn bij de aanslag op het Britse vliegdekschip, vorig seizoen. Alsof Trowbridge naar excuusjes zoekt om een Derde Wereldoorlog te starten.

Het eerste seizoen eindigde met een aanslag in Londen, waarbij onder meer Wylers echtgenoot Hal (Rufus Sewell) en een bekende politicus ernstig gewond raken. Deel twee begint meteen met de nasleep. In het ziekenhuis ontfermt Wyler zich over Hal terwijl ze tegelijkertijd naarstig zoekt naar de verantwoordelijken voor de gruwelijkheid. Al snel passeren acroniemen (afkortingen voor veelal ingewikkelde termen) de revue. Ook in dat opzicht, van de terminologie die politici op hoog niveau bezigen, heeft Cahn haar huiswerk gedaan. En de duivel zit in de details. Het eerste deel eindigde met Wyler op een gala in een prachtige rode jurk. Aan het begin van het tweede seizoen verruilt Russells personage als de wiedeweerga het chique tenue voor een broek.

© Netflix

Misschien wel als metafoor voor hoe zij de broek aan heeft, ook in haar huwelijk met Hal, dat vorig seizoen begon te wankelen. Niettemin ontdekt Wyler een link tussen de aanslag en de Britse premier. Aangezien ze zich in Londen bevindt is vrijwel iedereen verdacht. Behalve CIA-stationschef Eidra Park (Ali Ahn), met wie Wyler naarstig spart in achterafkamertjes. The Diplomat laat zich opnieuw omschrijven als een politiek steekspel met zinderende thrillerelementen. Cahns geesteskind is een achtbaanrit mét diepgang.