Kijktips voor het weekend: The Killer, Blackwater, Albert Brooks en meer

Komende week verschijnen ook nog het true-crime-drama Een moord kost meer levens (Videoland) en het slotseizoen van The Crown (Netflix).

The Killer (vrijdag 10/11, Netflix) Thrillerfilm waarvoor regisseur David Fincher herenigde met de scenarist van Se7en. Michael Fassbender speelt een naamloze huurmoordenaar die na een mislukte klus een wraakactie onderneemt. Lees de recensie.

At the Moment (vrijdag 10/11, Netflix) Romantische dramaserie uit Taiwan, met verhalen die zich afspelen tijdens de pandemie. In totaal worden er tien unieke liefdesverhalen verteld, waarin de personages te maken krijgen met passie en hartzeer.

Fame after Fame (vrijdag 10/11, Netflix) Spaanse realityserie over het naderende einde van Sálvame, dat in eigen land het meest succesvolle tv-programma is. Acht van de presentatoren, die in Spanje wereldberoemd zijn, zoeken nieuwe werkklussen.

Endeavour Morse S09 (vrijdag 10/11, VRT 1) Britse misdaadserie die dient als prequel op Inspector Morse. In de première van het negende seizoen leidt een moordonderzoek Morse en Thursday naar een gelauwerd orkest uit Oxford. Lees de recensie.

007: Road to a Million (vrijdag 10/11, Amazon Prime Video) Realityshow waarin reguliere mensen door de James Bond-films geïnspireerde missies moeten uitvoeren om een geldprijs te winnen. Brian Cox (Succession) houdt de deelnemers in de gaten.

For All Mankind S04 (vrijdag 10/11, Apple TV+) Sciencefictionserie over een alternatieve geschiedenis waarin de ruimtewedloop na de jaren zestig alleen maar heviger werd. In het vierde seizoen is de kolonisatie van Mars in volle gang. Lees de recensie.

Blackwater (zaterdag 11/11, NPO 2) Zweedse misdaadserie met Pernilla August en haar twee dochters, over een dubbele moord in de jaren zeventig die twintig jaar later nog steeds een schaduw werpt over de lokale gemeenschap. Lees de recensie.

Albert Brooks: Defending my Life (zaterdag 11/11, HBO Max) Documentaire van Rob Reiner (Stand By Me) over het leven en de carrière van acteur en komiek Albert Brooks. Met bijdragen van o.a. Sharon Stone, James L. Brooks en Larry David.

All Creatures Great and Small S04 (maandag 13/11, BBC First) Historische dramaserie over een jonge dierenarts (Nicholas Ralph) op het Britse platteland. Het vierde seizoen speelt zich af in het jaar 1940, wanneer de oorlog net begonnen is.

Suburræterna (dinsdag 14/11, Netflix) Vervolg op het misdaaddrama Suburra waarin een nieuwe oorlog aanstaande is en Spadino (Giacomo Ferrara) terugkeert naar Rome, waar hij een aantal onverwachte allianties weet te vormen. Bekijk de trailer.

Criminal Code (dinsdag 14/11, Netflix) Braziliaanse misdaadserie waarin federale agenten met behulp van DNA-onderzoek een groep gevaarlijke bankovervallers die actief is nabij het grensgebied met Paraguay probeert in te rekenen. Bekijk de trailer.

How to Become a Mobb Boss (dinsdag 14/11, Netflix) Documentaire met een knipoog over de opkomst en ondergang van een aantal beruchte maffiabazen, met tevens aandacht voor hun methodes voor succes. Peter Dinklage is te horen als de voice-over.

Een moord kost meer levens (dinsdag 14/11, Videoland) True-crime-serie naar het boek van Peter R. de Vries, over de afschuwelijke misdaden van Gerard Spruit (Jacob Derwig) en het effect hiervan op zijn echtgenote en zijn zoon. Bekijk de trailer.

Feedback (woensdag 15/11, Netflix) Poolse misdaadserie over een oud-rockmuzikant met een alcoholverslaving en een geheugen dat hem vaak in de steek laat, die in de onderwereld van Warschau op zoek is naar zijn vermiste zoon. Bekijk de trailer.

Giel: Dromen zonder Grenzen (woensdag 15/11, Amazon Prime Video) Documentaire over het leven en de carrière van Giel de Winter: de presentator, dj en ondernemer probeert zijn enorme hoeveelheid werk te combineren met zijn gezinsleven.

The Crown S06 (donderdag 16/11, Netflix) Dramaserie over de Britse monarchie, met in dit seizoen onder meer aandacht voor (de aanloop naar) de dood van Lady Di. De slotreeks werd deze keer wel door Netflix in twee delen gesplitst. Bekijk de trailer.

Best. Christmas. Ever. (donderdag 16/11, Netflix) Komediefilm waarin een vrouw(Heather Graham) noodgedwongen met haar gezin de kerst doorbrengt bij een oude vriendin (Brandy Norwood) op wie ze stiekem jaloers is geworden. Bekijk de trailer.

In Love and Deep Water (donderdag 16/11, Netflix) Romantische komediefilm uit Japan die zich afspeelt op een cruisesschip dat vaart richting de Egeïsche Zee. Er ontstaat romantiek en mysterie als een butler en een passagier een moord onderzoeken.

Carmen Curlers (donderdag 16/11, NPO Plus) Deense dramaserie waarin een ondernemer (Morten Hee Anderson) en een kapper (Nicolai Jørgensen) zorgen voor een revolutie wanneer ze de elektrische krulspeld op de markt brengen. Bekijk de trailer.

Julia S02 (donderdag 16/11, HBO Max) Komische dramaserie waarin Julia Child (Sarah Lancashire uit Happy Valley) in de jaren zestig uitgroeit tot een pionier op het gebied van kookprogramma’s. David Hyde Pierce (Frasier) speelt haar man.