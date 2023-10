Kijktips voor het weekend: Fair Play, Loki, Gräns, Ballerina en meer

© Netflix / MRC II

Daarnaast verschijnt komende donderdag nog het door Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) gemaakte The Fall of House Usher op Netflix.

Fair Play (vrijdag 06/10, Netflix) Erotische thriller met Phoebe Dynever (Bridgerton) over de spanning die ontstaat binnen een relatie wanneer de vrouw een promotie krijgt waar haar partner – en collega – eigenlijk op hoopte. Lees de recensie.

Ballerina (vrijdag 06/10, Netflix) Zuid-Koreaanse actiefilm waarin een oud-bodyguard (Jun Jong-seo uit Money Heist: Korea) die zich wel raad weet met wapens en vechtsport wraak wil nemen in naam van haar dode vriendin. Bekijk de trailer.

Deadly Invitation (vrijdag 06/10, Netflix) Komische misdaadfilm uit Mexico, waarin een vrouw die dol is op true crime verstrikt raakt in het onderzoek naar de moord op haar zus en de dader moet vinden in een enorme villa vol verdachten.

Shoplifters (vrijdag 06/10, NPO 2) Japanse dramafilm over een familie kleine criminelen die een op een dag een vondeling in het gezin opnemen. Was genomineerd voor een Oscar, maar legde het af tegen de Netflix-film Roma. Lees hier meer.

Gräns (vrijdag 06/10, NPO 3) Zweedse fantasyfilm over de opvallende douanebeambte Tina (Eva Melander uit Konferensen), die van grote waarde is op haar werk omdat ze beschikt over een bijna bovennatuurlijk reukvermogen. Lees de recensie.

Scott & Bailey S05 (vrijdag, 06/10 Videoland) Britse misdaadserie over twee vrouwelijke detectives (Lesley Sharp en Suranne Jones) in Manchester. In de première keert Bailey weer terug na een jaar lang bij zedenzaken te hebben gewerkt.

The Brokenwood Mysteries S06 (vrijdag, 06/10 VRT 1) Misdaadserie die zich afspeelt in Nieuw-Zeeland. In de première onderzoekt detective Mike Shepherd (Neill Rae) een moord binnen een gezelschap steampunk-fanaten. Lees hier meer.

Loki S02 (vrijdag, 06/10 Disney+) Marvel-serie waarin Loki (Tom Hiddleston) en Mobius (Owen Wilson) door het multiversum reizen. Een van de toevoegingen aan de cast is Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once). Lees de recensie.

Strong Girl Nam-soon (zaterdag, 07/10 Netflix) Komische dramaserie over een vrouw met een bijzondere kracht die afreist naar Korea om haar biologische familie te vinden. Ze raakt betrokken bij een drugszaak die haar kracht op de proef stelt.

Vliegende Hollanders (zaterdag, 07/10 Videoland) Historische dramaserie over de opkomst van de commerciële luchtvaart, waar vliegtuigbouwer Anthony Fokker en KLM-oprichter Albert Plesman belangrijke rollen in speelden. Lees de recensie.

Line of Duty S02 (zaterdag, 07/10 Canvas) Britse misdaadserie over een politie-eenheid die belast is met het opsporen van interne corruptie. Keeley Hawes (Bodyguard) maakt in seizoen twee haar opwachting als DI Lindsay Denton. Bekijk de trailer.

Koen Aandachtsjunk (zondag 08/10, Amazon Prime Video) Documentaire over het leven van influencer en socialite Koen Pieter van Dijk. Regisseur Wouter Vogel volgt hem terwijl hij de strijd aangaat met een allesverwoestende crackverslaving.

Fleeting Lies (maandag 09/10, SkyShowtime) Tragikomische Spaanse serie geproduceerd door Pedro Almodóvar, over een van bedrijfsspionage beschuldigde vrouw die haar baan verliest en nu haar naam moet zien te zuiveren. Bekijk de trailer.

Stranded with My Mother-in-Law (maandag 09/10, Netflix) Competitieve realityshow uit Brazilië, waarin koppels in een paradijselijke omgeving uitdagingen aangaan om een geldprijs te winnen, terwijl ze worden bijgestaan door hun schoonmoeders.

Di4ries S02 (dinsdag 10/10, Netflix) Komische tienerserie uit Italië, over de levens van een aantal scholieren. Ze krijgen te maken met onder meer eerste liefdes, hechte vriendschappen en onderlinge ruzies, waarbij elke dag voor verrassingen zorgt.

Last One Standing S02 (dinsdag 10/10, Netflix) Komische spelshow waarin verschillende Japanse komieken moeten acteren in een dramaserie met serieuze acteurs. Ze moeten daarbij veel improviseren en als hun grappen niet werken liggen ze eruit.

Pact of Silence (woensdag 11/10, Netflix) Mexicaanse thrillerserie waarin een door haar moeilijke jeugd geplaagde vrouw de levens van vier vrouwen infiltreert om te ontdekken wie de moeder is die haar lang geleden in de steek liet. Bekijk de trailer.

Once Upon a Star (woensdag 11/10, Netflix) Thaise dramafilm die zich afspeelt in de jaren zeventig. Een groep mensen reist rond om films te vertonen en deze live na te synchroniseren. Het publiek is enthousiast, maar er zijn tevens wat hindernissen.

Big Vape: The Rise and Fall of Juul (woensdag 11/10, Netflix) Documentaireserie over de opkomst en ondergang van Juul: de strijdlustige start-up voor elektronische sigaretten groeit uit tot een miljoenenbedrijf, maar een epidemie verpest het succes.

Awareness (woensdag 11/10, Amazon Prime Video) Spaans-Amerikaanse scifi-film over een tiener die visuele illusies kan creëren om de gedachten van anderen te beïnvloeden. Hij wordt het doelwit van mensen die van zijn kracht willen profiteren.

The Fall of House Usher (donderdag 12/10, Netflix) Horrorserie van de bedenker van The Haunting of Hill House, waarin de erfgenamen van een rijke maar gewetenloze familie een voor een op vreemde wijzen om het leven komen. Bekijk de trailer.

Black Lotus (donderdag 12/10, Netflix) Actiefilm over een door schuldgevoel geplaagde ex-commando (kickbokser Rico Verhoeven in zijn eerste hoofdrol in een film) die het ontvoerde dochtertje van zijn overleden vriend moet redden. Bekijk de trailer.

The Forest of the Missing (donderdag 12/10, NPO Plus) Franse misdaadserie waarin een rechter met geheugenverlies (Hélène de Fougerolles) zich mengt in het politieonderzoek naar een massagraf met twaalf lijken in een bosgebied. Bekijk de trailer.