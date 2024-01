Column: Grote schoonmaak Column • 03-01-2024 • leestijd 3 minuten • 746 keer bekeken • bewaren

Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met nieuwe voornemens. Wellicht is dit ook een goed moment om, als waren we Marie Kondo, weer eens kritisch door alle on-demand-aanbieders heen te gaan, zeker nu veel van hen vlak voor het nieuwe jaar de prijzen hebben verhoogd.

Om Marie Kondo te parafraseren: bij welke aanbieder ontvlamt jouw geluksgevoel?

Zelf ben ik ook geen voorstander van ons huidige versnipperde systeem, waarbij het vaak ook lang niet zeker is of en waar een nieuwe serie gaat verschijnen. Toch heeft elke aanbieder wel zijn eigen pluspunten.

Zo is Netflix met zijn bijna zevenduizend titels (volgens www.justwatch.com) de koning van content en boert Videoland goed op zijn RTL-programma’s. Disney+ kan teren op honderd jaar animatie, SkyShowtime op een arsenaal aan (recente) blockbusters en populaire tv-titels en HBO Max op zijn indrukwekkende archief vol prestige-televisie.

Amazon Prime Video was lange tijd met afstand de meest voordelige keus. Met een kleine drieduizend titels voor nog geen drie euro – zeg maar de prijs van een kopje koffie – per maand én Amazon Originals zoals The Boys, Transparent en The Man in the High Castle is het een aanbieder waar je je moeilijk een buil aan kan vallen. Ook met de recente prijsstijging naar vijf euro per maand is Amazon Prime Video nog steeds een prima deal, al is de aankondiging van reclames voor abonnees in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (vooralsnog niet in de Benelux) wel een veeg teken.

Zelf word ik momenteel wel erg gelukkig van het aanbod van Apple TV+, toch een beetje de dark horse in on-demand-land. Lange tijd was Apple TV+ vooral een extra service; het extraatje dat je een jaar (inmiddels drie maanden) gratis kreeg wanneer je weer eens een nieuwe iPhone of Macbook had gekocht. Toch heeft de aanbieder zich in nog geen vijf jaar tijd ontpopt tot een betrouwbare bron van kwaliteitstelevisie.

Dat het aanbod bij Apple TV+ zo beperkt is, werkt hier eigenlijk ook in zijn voordeel. Waar je bij Netflix vaak door de bomen het bos niet meer ziet, is het bij Apple TV+ veel makkelijker om series die je eerst misschien waren ontglipt (het ontbreken van enige vorm van publiciteit helpt ook niet mee) toch weer op te pikken. Zo heb ik zelf net de sciencefiction serie Silo (zomer 2023) met Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible) ontdekt, over een post-apocalyptische toekomst waarin mensen in een ondergrondse bunker wonen.

Voor een tientje per maand is Apple TV+ zeker niet de goedkoopste. Maar soms moet je jezelf gewoon even trakteren.