Wat is het mooiste Nederlandstalige natuurboek?

De Volkskrant, Landschappen NL en Vroege Vogels hebben een nieuwe prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek in het leven geroepen. Dat is zojuist bekend gemaakt in Vroege Vogels op NPO Radio 1. Alle natuurboeken die zijn verschenen tussen 1 juni 2022 en 1 juni 2024 kunnen meedingen: van veldgids tot kinderboek en van poëziebundel tot roman. In september wordt bekend welke werken op de longlist belanden. In november wordt het winnende boek bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1.