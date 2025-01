Time: tweede seizoen van Britse misdaadserie start in februari bij de NPO

Jodie Whittaker (Broadchurch), Bella Ramsey (The Last of Us) en Tamara Lawrance (The Long Song) spelen drie vrouwen die kennismaken met het harde leven achter tralies.

Het tweede seizoen van de misdaadserie Time gaat volgende maand in première bij de NPO: vanaf 20 februari zie je elke donderdag een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. Verder zijn alle afleveringen vanaf die dag tevens online te streamen via NPO Plus. Nadat Sean Bean (Marriage) de hoofdrol speelde in het eerste seizoen van het Britse gevangenisdrama, wordt in het tweede seizoen een (bijna) geheel nieuwe cast geïntroduceerd: de alleenstaande moeder Orla (Jodie Whittaker uit Broadchurch), de aan heroïne verslaafde Kelsey (Bella Ramsey uit The Last of Us) en de tot levenslang veroordeelde Abi (Tamara Lawrance uit The Long Song) maken in de eerste aflevering kennis met het harde leven achter tralies. Siobhan Finneran vormt de connectie met het eerdere seizoen: zij keert terug als kapelaan Marie-Louise Dell. Het tweede seizoen bestaat net als het eerste seizoen uit drie afleveringen.