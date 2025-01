Marriage S01: een doodnormaal huwelijk blijkt geestig, ontroerend en interessant NPO , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© BBC / The Forge Entertainment Ltd / A3MI

Nicola Walker en Sean Bean spelen een echtpaar met vrij herkenbare problemen in knap geschreven vierluik.

Normale mensen die normale dingen doen. Dat is toch vrij zeldzaam in televisiedrama’s. Maar Marriage, afkomstig uit de koker van scenarist en regisseur Stefan Golaszewski (Mum), draait onmiskenbaar om twee doorsnee Britten en hun besognes. Al in de eerste aflevering illustreert Golaszewski daarnaast hoe ogenschijnlijk banale zaken een diepere betekenis kunnen hebben. Emma (Nicola Walker uit Annika) bestelt op een Spaanse luchthaven iets te eten voor haarzelf en haar echtgenoot Ian (Sean Bean uit Time). Zodra ze Ian nadert met een dienblad, begint ze te zeveren over de pakjes ketchup à la dertig eurocent per stuk.

Maar al snel begint Ian ietwat beteuterd te kijken. Hij wilde geen patat, hij wilde een gepofte aardappel. Maar ja, dat hebben ze, zeker in vakantieland Spanje, niet overal voor handen. Beans personage lacht het ongemak weg. Even later in het vliegtuig beginnen de twee weer te zeveren. Totdat het vliegtuig opstijgt, de twee elkaars handen vasthouden en ‘Marriage’ in beeld verschijnt. Want, zo lijkt Golaszweski te stellen, zo ziet een doodnormaal huwelijk eruit. Met z’n ups-and-downs. En met z’n sullige gesprekken. Overigens blijkt de ruzie ook iets te maken te hebben met rouw, en zoomt de showrunner in latere afleveringen ook meer in op onder meer Jessica (Chantelle Alla uit We Are Lady Parts), de adoptiedochter van het echtpaar.

© BBC / The Forge Entertainment Ltd / A3MI

Maar het blijft heerlijk om te constateren hoezeer platitudes onderhoudend kunnen zijn, troostend bijna. Zoals wanneer Emma aan haar bejaarde vader uitlegt dat het eten in Spanje wel ‘vettig’ was. Je kan je daarin als kijker ook goed herkennen. Of wanneer Emma grapt over de gaten in de boxershorts van Ian. Golaszewski transformeert met dat soort observaties bijna tot een soort antropoloog die probeert te doorgronden waarom we zijn wie we zijn. En natuurlijk introduceert hij ook dieptepunten in het verhaal, zoals wanneer Ian, die zijn baan kwijt is, zijn dagen begint te slijten op de sportschool, en daar een jonge medewerkster lastig begint te vallen met frases als: ‘Sport je hier ook vaak?’

© BBC / The Forge Entertainment Ltd / A3MI

Marriage lost de verwachtingen in, en is in zekere zin precies wat je had kunnen verwachten van een drama met grote talenten als Walker en Bean. Normale mensen zijn ontzaglijk interessant. En normaal is boven alles een arbitrair begrip.