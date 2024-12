The Pitt: nieuwe HBO Max-serie van de makers van ER en The West Wing

Na ER speelt Noah Wyle (Leverage) opnieuw een hoofdrol in een ziekenhuisserie: bekijk de acteur als Dr. Michael 'Robby' Robinavitch in de trailer voor The Pitt van HBO Max. Het televisiedrama speelt zich af in real-time en wordt al omschreven als '24 in een ziekenhuis'. The Pitt draait om de werknemers van een ziekenhuis in Pittsburgh, Pennsylvania, waar Robinavitch de leiding heeft tijdens een vijftien uur durende ploegendienst (het seizoen bestaat uit vijftien episodes) op de spoedeisende hulp. Bijrollen zijn er voor onder meer Tracey Ifeachor (Showtrial), Patrick Ball (Law & Order), Supriya Ganesh (New Amsterdam), Fiona Dourif (Chucky) en Taylor Dearden (American Vandal). De serie wordt geproduceerd door onder meer John Wells (ER, The West Wing), R. Scott Gemmill (ER) en Michael Hissrich (The West Wing). In Amerika gaat de reeks donderdag 9 januari van start op streamingdienst HBO Max, waarbij zal worden afgetrapt met twee afleveringen, en de Nederlandse première op HBO Max volgt waarschijnlijk een dag later.