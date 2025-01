Suits LA: trailer voor nieuwe spin-off-serie met Stephen Amell NBC , Serie , Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Harvey Specter (Gabriel Macht speelt een gastrol) is in de trailer nog niet te zien, maar wel horen we het voor Suits kenmerkende nummer Greenback Boogie van Ima Robot.

Volgende maand gaat de nieuwe spin-off van Suits in première op de Amerikaanse televisie en vandaag werd de trailer onthuld. Stephen Amell (Arrow) speel in Suits LA de hoofdrol als Ted Black, die zichzelf in het voorproefje omschrijft als 'de beste advocaat in het land'. Black was ooit een aanklager in New York, maar runt nu samen met zijn goede vriend Stuart Lane (Josh McDermitt uit The Walking Dead) een advocatenkantoor in Los Angeles, waar hij onder meer cliënten uit de entertainmentwereld bijstaat. Gabriel Macht krijgt een gastrol: hij zal in drie afleveringen te zien zijn als zijn Suits-personage Harvey Specter. De vrouwelijke hoofdrol is voor Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q), die gestalte geeft aan Erica Rollins, een rijzende ster binnen het kantoor van Black. Suits LA werd net als het originele Suits ontwikkeld door scenarist Aaron Korsh.