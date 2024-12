Teacup S01E01-02: meer van hetzelfde, maar wel zinderend

Op een afgelegen boerderij in de Amerikaanse staat Georgia wordt de muziek op de radio (Neil Young passeert de revue in de eerste twee afleveringen) telkens verstoord door een omineus gepiep. In de meeste films en televisieseries betekent dat simpelweg dat onheil aanstonds is. En dat is in Teacup zonder meer het geval. Veearts Maggie Chenoweth (Yvonne Strahovski) ziet op een avond dat de dieren op haar boerderij zich vreemd beginnen te gedragen. Eerder toont showrunner Ian McCulloch (Yellowstone) al een vrouw (of een zombie?) die door de bossen om het perceel heen rond sluipt. Als Chenoweths buren langskomen met hun paard, dat zichzelf ernstig heeft verwond, betekent dat de opmaat naar chaos.