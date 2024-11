Suits LA: Gabriel Macht keert terug als Harvey Specter in spin-off-serie

Acteur Gabriel Macht keert terug als zijn Suits-personage Harvey Specter in de aanstaande spin-off Suits LA. De website Deadline bericht dat hij in drie afleveringen te zien zal zijn. Het is de eerste acteerklus voor Macht sinds het einde van Suits in 2019. Daarna zette de acteur zijn carrière op pauze en verhuisde hij met zijn gezin naar Groot-Brittannië. In Suits LA heeft het hoofdpersonage Ted Black (Stephen Amell) dezelfde achtergrond als Specter: beiden waren aanklagers in New York. In de allerlaatste aflevering van Suits verhuisde Machts personage samen met zijn geliefde Donna (Sarah Rafferty) naar Seattle. Of er meer personages uit Suits op zullen duiken in de spin-off is niet bekend, maar ook Patrick J. Adams (Mike Ross in de serie) heeft al aan showrunner Aaron Korsh, die tevens het originele Suits maakte, laten weten open te staan voor een terugkeer.