Run Away: Netflix onthult cast van Harlan Cobens Missing You-opvolger

Na Missing You komt Netflix met een volgende Harlan Coben-verfilming genaamd Run Away en inmiddels is ook de cast van de misdaadserie onthuld: de drie hoofdrollen worden gespeeld door Minnie Driver (Good Will Hunting, Speechless), Ruth Jones (Stella, Gavin & Stacey) en James Nesbitt (Cold Feet, Bloodlands). Nesbitt was ook te zien in Missing You en de eerdere Coben-verfilming Stay Close. Run Away volgt Simon Green (Nesbitt), wiens oudste dochter Paige van huis is weggelopen. Hij vindt haar onder invloed van drugs in een park, maar een poging om haar terug te brengen eindigt in een gewelddadige confrontatie met haar metgezel. Om haar terug te krijgen moet hij afdalen in een gevaarlijke onderwereld, waarbij er geheimen naar boven komen die zijn familie voorgoed zouden kunnen verscheuren. Driver speelt Simons echtgenoot Ingrid Green en Jones is te zien als Elena Ravenscroft.