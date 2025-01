Missing You S01E01-02: kolderieke Harlan Coben-verfilming Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3427 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Actrice Rosalind Eleazar zet een prima rol neer als een vastberaden rechercheur die achterhaalt wie haar vader heeft vermoord in verder matig en kleurloos misdaaddrama.

De Engelse acteur Marc Warren, bekend van Van der Valk, speelt in de Netflix-reeks Missing You, de (ogenschijnlijk) kwade schurk. Warrens personage, een huurmoordenaar, zou politieagent Clint Donovan (Lenny Henry) hebben vermoord en is daarvoor veroordeeld. Donovan was de vader van rechercheur Kat (Rosalind Eleazar uit Slow Horses). Als zij erachter komt dat de moordenaar van haar vader aan kanker lijdt en nog maar enkele dagen te leven heeft, snelt ze naar de gevangenis toe. Daar helpt verpleegkundige Sally (Samantha Spiro) haar door de kwelgeest een waarheidsserum (morfine?) toe te dienen. Want wie gaf opdracht tot de moord?

Deze kolderieke, ongeloofwaardige scène vormt de achilleshiel in de pilotaflevering, want ineens vertelt de moordenaar van de hoed en de rand. Aan de ene kant probeert showrunner Victoria Asare-Archer, die het gelijknamige boek van Harlan Coben (Fool Me Once) bewerkte, de kijker een waarachtig misdaaddrama voor te schotelen. Aan de andere kant is het, met zo’n bovengenoemde scène, wel erg makkelijk bres schieten op Missing You. Hetzelfde geldt voor een ander mysterie: Kats ex Josh (Ashley Walters) verdween elf jaar geleden. Ineens treft ze hem aan op een door haar vriendin Stacey (Jessica Plummer) aanbevolen datingapp. Heeft hij iets met dit alles te maken? Natuurlijk. Alle wegen leiden in Cobens werk naar de waarheid.

© Vishal Sharma / Netflix

Groot probleem is evenwel dat Missing You maar weinig intrigeert. Ondanks Eleazars sterke acteerwerk. Dit soort series overleven bij gratie van intrige: de kijker moet de volgende aflevering willen zien. Dat is problematisch als je al ziet waar de plot naartoe stuwt. Het laat zich al snel aftekenen wie betrokken zijn bij de moord op Kats vader. Alleen enkele puzzelstukjes blijven over. Dat is simpelweg te weinig om de kijker te bevredigen.