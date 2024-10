Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Everyone But Us

© Warner Bros.

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nieuwe series dit weekend...

Sophie Cross S02 (zaterdag 26/10 NPO 3) Franse misdaadserie over een oud-advocate die nu voor de politie werkt en tevens zoekt naar haar verdwenen zoontje. Samen met haar partner, die eveneens een agent is, houdt ze de hoop om hem weer levend terug te vinden. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Estonia (vrijdag 25/10 NPO 2) De internationale onderzoekscommissie dreigt uiteen te vallen zonder een nieuwe voorzitter. Twee Zweedse broers zijn op zakenreis met de MS Estonia. Tijdens een verhitte discussie overstroomt de boel en moeten ze het hoofddek zien te bereiken.

Annika S02 (zaterdag 26/10 NPO 2) Annika heeft het moeilijk, nu haar vader is overgekomen uit Noorwegen. Hun relatie is op z'n best moeizaam te noemen, maar Morgan doet haar best om haar moeder en opa nader tot elkaar te brengen. Laatste twee afleveringen van het seizoen.

Aanstaande films...

De man uit Rome (zaterdag 26/10 NPO 3) Dramafilm van de maker van In Blue over een priester die in opdracht van het Vaticaan naar een Limburgs grensdorp komt om een huilend Mariabeeld te onderzoeken. Hij stuit op een grimmige gemeenschap, die zich vastklampt aan hun wonder.

Nieuwe series na het weekend...

Everyone But Us S02 (dinsdag 29/10 NPO 3) Tragikomische serie over een Zweeds koppel (Alba August en Björn Gustafsson) dat kampt met een probleem: het wil de vrouw maar niet lukken zwanger te raken. Ze worden gesteund door vrienden en familie. Bekijk de trailer.

Grace S03 (donderdag 31/10 NPO Plus) Britse misdaadserie over een rechercheur (John Simm) die werkt in het kustplaatsje Brighton and Hove. In de première van seizoen drie ontstaan er complicaties tijdens het afscheidsfeest voor Alison Vosper (Rakie Ayola). Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 29/10 NPO 3) Lamya is verliefd en zielsgelukkig, maar raakt steeds dieper in de financiële problemen. Amal wil Lamya tegen beter weten in waarschuwen. Samira begint aan haar nieuwe werk. Een crisis met het weeshuis leidt Nisrine verder weg van haar gezinsleven.

Oogappels S06 (woensdag 30/10 NPO 1) Merel heeft onderzoeken in het ziekenhuis. Fabie gaat langs bij haar ouders. Max krijgt door zijn cryptoverslaving steeds meer problemen op school en Dina heeft toch een geschikte coach gevonden. Met de moeder van Nina gaat het niet goed.

De Ring (donderdag 31/10 NPO 1) Anna is eindelijk bereid om het hele verhaal op te biechten aan Max. Dat brengt hem als politieman echter in gewetensnood. Roos kan niet anders dan een moeilijk besluit nemen. Mirandes broer Aron schakelt zijn ouders in om zijn alibi te bevestigen.