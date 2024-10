Everyone But Us: tweede seizoen start in oktober bij de NPO

Het tweede seizoen van het Zweedse relatiedrama Everyone But Us komt deze maand naar de NPO: vanaf 29 oktober zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering op NPO 3 en NPO Start. Ook is het volledige seizoen vanaf 3 oktober online te streamen via NPO Plus. De serie is een komisch drama dat draait om de relatie tussen Hilma (Alba August uit The Rain en Becoming Astrid) en Ola (Björn Gustafsson). Het koppel is gelukkig samen, maar heeft wel een probleem: het lukt ze niet om een kind te krijgen. Terwijl in hun sociale omgeving de ene na de andere baby wordt geboren, wil Hilma maar niet zwanger geraken. Ze blijven het proberen, terwijl ongewenst maar goedbedoeld advies van vrienden en kennissen leidt tot meer frustratie. In de première van het tweede seizoen bezoekt het stel een feest van de rijke vrienden van Hilma. Een ongemakkelijke kennismaking tussen Ola en een ex-vriend van Hilma mondt vervolgens uit in rampspoed. Everyone But Us is losjes gebaseerd op de Canadese serie How to Buy a Baby uit 2017.