Sophie Cross: tweede seizoen komt in oktober naar de NPO

Het tweede seizoen van Sophie Cross is vanaf zaterdag 26 oktober te zien op NPO 2 en NPO Start. Daarnaast is de volledige reeks vanaf donderdag 24 oktober al online te zien op NPO Plus. De terugkeer van de Franse misdaadserie werd eerder aangekondigd voor september, maar moest toen uiteindelijk plaatsmaken voor het derde seizoen van Wisting. Actrice Alexia Barlier speelt in Sophie Cross het titelpersonage: een voormalig advocate wiens jonge zoon ooit verdween en die inmiddels bij de politie werkt. In seizoen twee hebben Sophie en haar echtgenoot Thomas (Thomas Jouannet) nu een naam: 'Céline Chassagne', uit wiens klauwen ze de jonge Sébastien Detiège op het laatste moment wisten te redden. Meer dan ooit worden ze gedreven door de hoop om ook hun eigen zoon weer levend terug te vinden. Het eerste seizoen van Sophie Cross, dat bestaat uit zes afleveringen, is nu in zijn geheel terug te kijken op NPO Plus.