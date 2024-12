Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Missing You

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Torching 2024: The Roast of the Year (vrijdag 27/12 Netflix) Komische special waarin Jeff Ross (bekend van de Comedy Central Roasts) met collega’s terugblikt op het jaar 2024. Met bijdragen van onder meer Tim Dillon, John Stamos, Sam Morril en Mark Normand.

Maestro in Blue S03 (zaterdag 28/12 Netflix) Romantische mystery-serie uit Griekenland waarin een muzikant afreist naar het eiland Paxos, waar hij kennismaakt met een jonge vrouw die ook muzikale ambities heeft en betrokken raakt bij de sores van allerlei lokale mensen.

Na het weekend...

Fujii Kaze Stadium Live: Feelin’ Good (maandag 30/12 Netflix) Concertregistratie van de Japanse singer-songwriter Fujii Kaze, die ooit als tiener doorbrak op YouTube. Hij keert terug naar een uitverkocht Nissan-stadion in Yokohama voor een optreden vol zomerse vibes.

New Amsterdam S05 (dinsdag 31/12 Netflix) Ziekenhuisdrama waarin een eigenzinnige arts (Ryan Eggold uit The Blacklist) de leiding heeft over het oudste openbare ziekenhuis in New York en af wil rekenen met alle bureaucratie. Laatste seizoen van de serie. Bekijk de trailer.

Schitt’s Creek (dinsdag 31/12 Netflix) Canadese sitcom die in 2020 de grote verrassing was bij de Emmy’s. Een rijke familie (met Eugene Levy en Catherine O’Hara) verliest al hun geld en verhuist naar een klein dorpje dat ze ooit voor de grap hebben gekocht. Bekijk de trailer.

Avicii – I’m Tim (dinsdag 31/12 Netflix) Documentaire over de carrière en het leven van de in 2018 overleden dj en producer Tim Bergling, beter bekend als Avicii. Met nooit vertoonde beelden van achter de schermen en exclusieve interviews. Bergling doet zelf de voice-over.

Avicii – My Last Show (dinsdag 31/12 Netflix) Als aanvulling op de documentaire over zijn leven en carrière verschijnt er tegelijkertijd ook nog een concertregistratie van Avicii. Daarin zien we hem een show geven op Ibiza, in wat het laatste optreden voor zijn overlijden was.

Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Muci Hall (dinsdag 31/12 Netflix) Stand-up-special van Michelle Buteau, die als actrice tevens bekend is van haar eigen Netflix-serie Survival of the Thickest. Ze vertelt onder meer over het opvoeden van haar tweeling.

Missing You (woensdag 01/02 Netflix) Misdaadserie gebaseerd op een boek van Harlan Coben. Een detective (Rosalind Eleazar) wiens verloofde elf jaar eerder spoorloos verdween ziet op een dag plots een foto van hem voorbijkomen in haar dating-app. Bekijk de trailer.

Departure (woensdag 01/02 Netflix) Thrillerserie met Archie Panjabi (The Good Wife) en Christopher Plummer (Knives Out) over een overheidsinstantie die grote transportongevallen onderzoekt. De eerste reeks draait om de verdwijning van een vliegtuig. Bekijk de trailer.

Stranded with my Mother-in-Law S02 (woensdag 01/02 Netflix) Competitieve realityshow uit Brazilië, waarin verschillende koppels in een paradijselijke omgeving uitdagingen aangaan om een geldprijs te winnen, terwijl ze tevens worden bijgestaan door hun schoonmoeders.

Don’t Die: The Man Who Wants To Live Forever (woensdag 01/02 Netflix) De maker van Tiger King komt met een documentaire over het leven van Bryan Johnson: de miljonair geeft elk jaar heel veel geld uit aan allerlei manieren om zijn leven zo lang mogelijk te verlengen.

The Love Scam (woensdag 01/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Italië, waarin twee broers die diep in de schulden zitten een plan bedenken om een rijke erfgename op te lichten en hun huis in Napels te redden. Onverwachte liefdesgevoelens zorgen voor complicaties.

Number 24 (woensdag 01/02 Netflix) Oorlogsfilm uit Noorwegen, waarin de jonge Gunnar Sønsteby zich tijdens de Tweede Wereldoorlog besluit te verzetten tegen de nazi’s. Hij voert talloze gevaarlijke sabotagemissies uit en komt zo bekend te staan als een nationale held.

Accident Man: Hitman’s Holiday (woensdag 01/02 Netflix) Actiefilm uit 2022 waarin de zogenaamde ‘Accident Man’ (Scott Adkins) de zoon van een maffiabaas moet beschermen tegen een leger aan huurmoordenaars. Tevens met Ray Stevenson in zijn allerlaatste rol.